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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je u poslednjih mesec dana poslao nekoliko pisama raznim institucijama i zemljama sa različitim namerama i da je pismo ruskom lideru Vladimiru Putinu donelo rezultat kojem se nadao.

Ova izjava je data tokom zajedničke konferencije za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu, piše Ukrajinska pravda.

„Tokom proteklog meseca poslao sam nekoliko pisama sa različitim ciljevima, od Evropske unije i Sjedinjenih Država, do Bele kuće i Kongresa, do Putina. Ciljevi su bili različiti. Što se tiče Sjedinjenih Država, na primer, zaista sam želeo da učinim sve da im fokus bar malo prebaci sa Bliskog istoka na Ukrajinu“, rekao je Zelenski.

„Ne mogu da podelim sve detalje sa vama, ali verujem da mojoj naciji treba mnogo antibalističkih raketa. I dobio sam rezultat. Neću ulaziti u detalje tog rezultata, ali sam ga uradio. Imao sam cilj kada sam poslao pismo Putinu... i mislim da sam dobio rezultat koji mi je bio potreban“, dodao je, ne precizirajući kakav je bio rezultat.

Krajem maja, Zelenski je poslao pismo predsedniku SAD Donaldu Trampu upozoravajući na sve veći nedostatak sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini, posebno sposobnosti za presretanje balističkih raketa.

U otvorenom pismu objavljenom 4. juna, Zelenski je predložio Putinu da se odredi datum sastanka na kojem bi se razgovaralo o okončanju rata. Takođe je pozvao Evropu i Sjedinjene Države da se uključe u pregovore između Rusije i Ukrajine.

Putin je 5. juna rekao da je pročitao Zelenskijevo otvoreno pismo, ali da „ne vidi svrhu u održavanju sastanka“. Zelenski je kasnije pojasnio da je objavio otvoreno pismo kako bi izazvao Putinovu reakciju, jer Ukrajina ima ograničene mogućnosti za slanje signala Rusiji.