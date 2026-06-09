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Dvadesetdvogodišnja zaposlena španske logističke kompanije redovno je dolazila na posao mnogo pre početka smene. Umesto da bude pohvaljena za svoj trud, prvobitno je dobila upozorenje, a kasnije je otpuštena bez prethodne najave.

Naime, prema njenom ugovoru o radu, njena smena je počinjala u 7.30 ujutru, dok joj je zadatak bio da proveri prevoz i rute koje su kreirane prethodnog dana.

Prema rečima njenog poslodavca, nije bilo zadataka koje je trebalo završiti pre početka smene. Uprkos tome, zaposlena je mesecima redovno dolazila u prostorije kompanije između 6.45 i 7 ujutru.

Poslodavac je prvobitno reagovao usmenim upozorenjima, a kasnije i pismenim upozorenjem. Kada mlada žena nije promenila svoje ponašanje, otpuštena je. Čak i nakon upozorenja, navodno je više puta dolazila mnogo ranije.

Slučaj stigao do suda

Zaposlena je na sudu tvrdila da je njen rani dolazak bio izraz predanosti. Takođe je izjavila da se morala nositi sa velikim obimom posla. Međutim, sudije nisu prihvatile ovu tvrdnju. U svom obrazloženju, pojasnile su da se tačnost ne kažnjava, već nepoštovanje propisa kompanije.

- Zaposlena je ušla u prostorije kompanije bez dodeljenih zadataka i remetila unutrašnji red. Štaviše, ona je uporno ignorisala pisana upozorenja - navodi se u saopštenju suda — kao i da je ovo predstavljalo ozbiljno kršenje ugovornih obaveza.

Prema rečima sudija, ovo je bila "ozbiljna greška koja je nastala iz neposlušnosti, nelojalnosti i kršenja poverenja", te je potvrđena odluka da joj se da otkaz.

