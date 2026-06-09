OVO JE RUSKI PUKOVNIK UBIJEN U EKSPLOZIJI DŽIPA: Raznet sa 500 grama trotila u vojnom naselju kod Moskve (VIDEO, FOTO)
U gradu Balašiha, oko deset kilometara od Moskve, ranije danas je odjeknula snažna eksplozija koja je uništila lični automobil marke BMW X3.
U incidentu je poginuo muškarac, a ruski mediji su u početku preneli da bi žrtva mogla da bude visoki oficir ruske vojske.
Ruske vlasti nisu u startu službeno objavile identitet stradale osobe.
Kako je naveo Telegram kanal Shot, reč je o 62-godišnjem muškarcu, dok pojedini drugi izvori idu i korak dalje te spekuliraju da je žrtva general-pukovnik ruske vojske.
Ipak, nešto kasnije na društvenim mrežama su se pojavili navodi iz ukrajinskih izvora da je žrtva ruski pukovnik Damir Davidov, načelnik uprave za snabdevanje raketnom i artiljerijskom municijom u okviru Glavne uprave za rakete i artiljeriju (GRAU) Rusije.
Izveštaji navode da je u napadu korišćeno oko 500 grama trotila.
Ukrajinske službe su i ranije izvodile slične akcije likvidacije ruskih visokih oficira koji su uključeni u ratne operacije u Ukrajini.
Kurir.rs/Agencije