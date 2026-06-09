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U gradu Balašiha, oko deset kilometara od Moskve, ranije danas je odjeknula snažna eksplozija koja je uništila lični automobil marke BMW X3.

U incidentu je poginuo muškarac, a ruski mediji su u početku preneli da bi žrtva mogla da bude visoki oficir ruske vojske.

Ruske vlasti nisu u startu službeno objavile identitet stradale osobe.

Kako je naveo Telegram kanal Shot, reč je o 62-godišnjem muškarcu, dok pojedini drugi izvori idu i korak dalje te spekuliraju da je žrtva general-pukovnik ruske vojske.

Ipak, nešto kasnije na društvenim mrežama su se pojavili navodi iz ukrajinskih izvora da je žrtva ruski pukovnik Damir Davidov, načelnik uprave za snabdevanje raketnom i artiljerijskom municijom u okviru Glavne uprave za rakete i artiljeriju (GRAU) Rusije.

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Foto: X printscreen

Izveštaji navode da je u napadu korišćeno oko 500 grama trotila. 

Ukrajinske službe su i ranije izvodile slične akcije likvidacije ruskih visokih oficira koji su uključeni u ratne operacije u Ukrajini.

Kurir.rs/Agencije

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