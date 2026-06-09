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U trenutku kada se Bliski istok suočava sa novim bezbednosnim izazovima, a diplomatski napori velikih sila pokušavaju da spreče dalju eskalaciju sukoba, analitičari upozoravaju da su trajna rešenja i dalje daleko. Novi izraelski napadi u Libanu i Gazi, pregovori Vašingtona i Teherana, kao i sve veći međunarodni pritisci na pojedine izraelske zvaničnike, otvorili su pitanje budućeg rasporeda snaga u regionu.

Gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić ocenio je da američki potezi na Bliskom istoku nisu rezultat uticaja izraelskog lobija, već prvenstveno odraz nacionalnih interesa Sjedinjenih Američkih Država.

- Amerikanci su ovo uradili iz svojih nacionalnih interesa. Kao i sve velike sile, prvo štite svoje interese, pa tek onda interese saveznika. Njihov cilj nije promena režima u Iranu po svaku cenu, već neutralisanje iranskog nuklearnog i balističkog programa, obezbeđivanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz i postepeno preusmeravanje fokusa ka Indo-Pacifiku i rivalstvu sa Kinom - rekao je Đokić.

00:52 IZRAEL NA VIŠE FRONTOVA, IRAN ZA PREGOVARAČKIM STOLOM, SAD POD ŠPIJUNAŽOM Branimir Đokić: "Amerikanci su ovo uradili iz svojih nacionalnih interesa" Izvor: Kurir televizija

On smatra da se interesi Vašingtona i Tel Aviva u ovom trenutku ne poklapaju u potpunosti.

- Izrael bi želeo da se proces nastavi do smene režima u Teheranu. Amerikanci žele da završe posao oko nuklearnog pitanja i potom smanje angažovanje na Bliskom istoku. To su dve različite strategije - naveo je Đokić.

"Amerika jeste moćna, ali je Iran jako otporan"

Sa druge strane, savetnik ministra informisanja Perko Matović ocenio je da je aktuelna politika Vašingtona prema Iranu još jedan primer neuspešne američke spoljne politike.

- Amerika jeste dominantna vojna sila i niko nije sumnjao u njenu vojnu nadmoć, ali se pokazalo da je iranski režim mnogo otporniji nego što se očekivalo. Verovalo se da bi eliminacija pojedinih lidera mogla da izazove unutrašnje sukobe, ali se dogodilo suprotno - rekao je Matović.

Prema njegovim rečima, spoljni pritisci dodatno su homogenizovali iransko društvo.

- Čak i oni koji su bili protiv aktuelnog režima sada su se okupili oko ideje odbrane države. Napad spolja često proizvodi upravo takav efekat, posebno u društvu kakvo je iransko - ocenio je on.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija Printscreen

Govoreći o odnosima Izraela i arapskih država, Matović smatra da je malo verovatno da će u skorije vreme doći do značajnijeg približavanja između Izraela i ključnih regionalnih aktera.

- Teško je zamisliti da Saudijska Arabija u sadašnjim okolnostima prizna Izrael. Događaji u Gazi ostavili su ozbiljne posledice po percepciju Izraela u arapskom svetu, pa i šire - rekao je Matović.

Posebno se osvrnuo na istragu koju su italijanske vlasti pokrenule protiv izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira.

- Takvi postupci pokazuju da raste međunarodni pritisak na pojedine izraelske zvaničnike. Pitanje je, međutim, koliko će to imati konkretan efekat na terenu - naveo je Matović.

Nema prostora za pregovore

Politikolog Aleksandar Stanković ocenio je da aktuelni sukob pokazuje koliko su politički kompromisi danas daleko od realnosti.

- Najjednostavnije rešenje za aktere trenutno je nastavak sukoba. Pregovori zahtevaju ozbiljne ustupke sa obe strane, a za to trenutno nema dovoljno političke volje - rekao je Stanković.

On smatra da izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušava da maksimalno iskoristi trenutne okolnosti.

- Izrael trenutno deluje kao da želi da ostvari što više strateških ciljeva dok traje ratno stanje. Zato vidimo istovremene operacije u Gazi, Libanu i stalni pritisak prema Iranu. Netanjahu vodi politiku zasnovanu na vojnoj sili i ograničavanju regionalnih protivnika - ocenio je Stanković.

Aleksandar Stanković Foto: Kurir Televizija

Govoreći o unutrašnjim političkim odnosima u Izraelu, Stanković je istakao da Netanjahu nastoji da dodatno učvrsti svoju poziciju kroz kadrovska rešenja u bezbednosnom sektoru.

- Reč je o veoma iskusnim ljudima, ali i o kadrovima koji će lakše sprovoditi njegovu strategiju. To pokazuje da Netanjahu razmišlja dugoročno i pokušava da oblikuje bezbednosni aparat u skladu sa svojim političkim ciljevima - rekao je on.

Sagovornici emisije saglasni su da će naredni meseci biti ključni za dalji razvoj situacije na Bliskom istoku. Dok Vašington pokušava da pronađe put ka sporazumu sa Iranom, Izrael nastavlja vojne operacije na više frontova, a međunarodna zajednica traži način da spreči novu eskalaciju sukoba koji bi mogao da ima posledice daleko izvan granica regiona.