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Palestinski pokret Hamas je danas objavio da je tokom razgovora u Kairu postignut prihvatljiv napredak o „spornim pitanjima“ sporazuma o prekidu vatre u Gazi sa Izraelom.

Portparol Hamasa Hazem Kasem rekao je da su razgovori u egipatskoj prestonici rezultirali „prihvatljivim pristupima strana koje učestvuju u razgovorima o spornim pitanjima sporazuma o prekidu vatre“.

„Pokazali smo fleksibilnost“

Rekao je da su Hamas i druge palestinske frakcije pokazale „fleksibilnost i pozitivan pristup“ predlozima koje su izneli posrednici iz Egipta, Katara i Turske, „iz nacionalne odgovornosti da se zaustavi genocid u Gazi“.

Hamas Foto: Shutterstock

Kasem je dodao da je „lopta sada u dvorištu izraelske okupacije i Komiteta za mir, koji predstavlja njegov izvršni direktor Nikolaj Mladenov, da se krene ka stvarnoj i potpunoj implementaciji vizije američkog predsednika Donalda Trampa o miru u Pojasu Gaze“.

Skoro 73.000 Palestinaca ubijeno

Prema palestinskim podacima, skoro 73.000 Palestinaca je ubijeno, a više od 173.000 ranjeno, uglavnom žena i dece, u izraelskom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine.

Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je ubila 978 Palestinaca i ranila još 3.097 u gotovo svakodnevnim napadima, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze.

Kurir.rs

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