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NASA je u utorak predstavila četvoro astronautakoji će učestvovati u narednoj misiji Artemis, ključnoj dvonedeljnoj misiji čiji je cilj testiranje različitih tehnologija koje se smatraju neophodnim za povratak astronauta na površinu Meseca po prvi put posle više od 50 godina.

Posadu, čije je lansiranje planirano najranije krajem 2027. godine, čine troje NASA astronauta: Andre Daglas, koji će prvi put leteti u svemir, rekorder među astronautima Frenk Rubio i iskusni astronaut i probni pilot Rendi Bresnik, kao i italijanski astronaut Luka Parmitano iz Evropske svemirske agencije.

Misija Artemis III osmišljena je kao prethodnica sletanju na Mesec i ima zadatak da testira način na koji će se svemirska letelica Orion, koju je razvila NASA, spojiti sa lunarnim lenderom. Primarni cilj misije, kako navodi svemirska agencija, jeste da se "smanji rizik" pred stvarno sletanje na Mesec, koje NASA planira već 2028. godine.

Foto: Nasa

Da bi stigli do površine Meseca, astronauti će morati da izvedu takav manevar dok se nalaze u lunarnoj orbiti. Međutim, tokom misije Artemis III, NASA planira da taj postupak testira mnogo bliže Zemlji, ostajući u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), delu svemira najbližem našoj planeti, gde se nalazi i Međunarodna svemirska stanica.

Posada misije Artemis III biće lansirana sa Floride u kapsuli Orion, istoj vrsti svemirske letelice koja je u aprilu uspešno obavila istorijski prelet Meseca u okviru misije Artemis II, nakon čega će boraviti u niskoj Zemljinoj orbiti.

Najmanje jedan lunarni lender biće lansiran odvojeno, a još nije poznato da li će to biti Starship kompanije SpaceX, Blue Moon kompanije Blue Origin ili oba sistema. Po dolasku u nisku Zemljinu orbitu, lenderi bi trebalo da se sastanu sa letelicom Orion, što će astronautima omogućiti da se spoje sa vozilom i potencijalno pređu u lender.

Foto: Nasa

NASA je nagovestila da bi testni let mogao biti izveden sa oba lendera, Blue Moon i Starship, mada još nije poznato kada će oba sistema biti spremna za upotrebu. Agencija je poslednjih meseci intenzivirala napore da podstakne konkurenciju između dve kompanije, koje već godinama imaju višemilijardne ugovore za razvoj lunarnih lendera sposobnih da prevoze posadu za potrebe NASA-e. Obe kompanije suočavale su se sa tehničkim problemima i kašnjenjima u razvoju.

Tokom konferencije za novinare održane u utorak, direktor NASA-e Jared Isaacman ponovio je mogućnost da Artemis III uključi spajanje sa oba lendera, navodeći da će se Orion "sastati i spojiti sa lenderom kompanije Blue Origin, a zatim i sa lenderom kompanije SpaceX".

Ajzakman je takođe rekao da NASA planira da do kraja godine sprovede ključno testiranje svoje rakete Space Launch System (SLS), poznato kao "wet dress rehearsal" - generalnu probu sa punjenjem goriva i kompletnom simulacijom lansiranja.

Foto: Nasa

Аstronautи misije Artemis III

Rendi Bresnik

Rendi Bresnik, poznat po nadimku "Komrade" (kolega, drug), pridružio se NASA-i 2004. godine. U svemir je leteo u okviru misija američkog Spejs šatla i ruske kapsule Sojuz 2009. i 2017. godine. Već je imao važnu ulogu u programu Artemis kao pomoćnik glavnog astronauta NASA-e.

U toj funkciji Bresnik je bio zadužen za uključivanje iskustva i stručnosti astronauta u razvoj i testiranje svih letelica i elemenata misija programa Artemis.

U misiji Artemis III obavljaće dužnost komandanta leta.

Foto: Nasa

Andre Daglas pridružio se NASA-i 2021. godine. Do sada nije bio član nijedne svemirske misije, ali je prošao kompletnu obuku kao rezervni astronaut za misiju Artemis II, koja je u aprilu ušla u istoriju preletom oko Meseca sa četvoročlanom posadom.

Kao rezerva za tu misiju, Daglas je završio istu obuku kao i glavna posada: astronauti Kristina Koh, Rajd Vajzmen, Viktor Glover i astronaut Džeremi Hensen. Zahvaljujući tome stekao je višemesečno iskustvo u upravljanju NASA-inom letelicom Orion.

Daglas će u misiji Artemis III biti specijalista misije, a nakon objave svog imenovanja nije krio emocije.

"Moj mozak trenutno radi sto na sat. Ali moje srce, moje srce je ispunjeno toplinom", rekao je on.

Foto: Nasa

Frenk Rubio

Frenk Rubio, takođe specijalista misije Artemis III, pridružio se NASA-i 2017. godine, a prvi put je poleteo u svemir 2022. godine ruskom letelicom Sojuz.

Prvobitno je trebalo da provede oko šest meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali su tehnički problemi sa letelicom produžili njegov boravak u orbiti na više od 370 dana. Time je postavio rekord za najduži pojedinačni svemirski let jednog američkog astronauta.

Tokom te misije postao je poznat i po tome što je privremeno zagubio prvi paradajz uzgojen u svemiru.

Foto: Nasa

Luka Parmitano

Luka Parmitano izabran je za astronauta Evropske svemirske agencije 2009. godine. U svemiru je boravio dva puta: 2013. i 2019. godine. Tokom karijere izveo je ukupno šest svemirskih šetnji i postao prvi Italijan koji je komandovao Međunarodnom svemirskom stanicom.

Rođen je u gradu Paterno na Siciliji, ali za svoj dom smatra Kataniju. Diplomirao je političke nauke i eksperimentalno inženjerstvo za testiranje letelica, a napisao je i rad iz oblasti međunarodnog prava. Takođe je služio kao probni pilot i pukovnik u italijanskom ratnom vazduhoplovstvu.

Foto: Nasa

Parmitano je imenovan za pilota misije Artemis III. Osposobljen je za upravljanje sa više od 20 tipova vojnih aviona, a ukupno je leteo na više od 40 različitih letelica, uključujući helikoptere.

Godine 2007. odlikovan je Srebrnom medaljom za vazduhoplovnu hrabrost, koju mu je uručio predsednik Italije, nakon što je uspešno prizemljio vojni avion AMX posle udara ptice u letelicu.

Foto: Nasa

Tokom predstavljanja posade nije krio emocije.