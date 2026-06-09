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Čileanske vlasti saopštile su da su zaplenile više od 100 tona drogeskrivene u pošiljkama drvne građe namenjenim Evropi, ocenjujući ovu akciju kao rekordni uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji!

"Zahvaljujući zajedničkom radu tužilaštva, pomorske policije i carinske službe, zaplenjeno je 1.080 tona drveta kontaminiranog različitim vrstama droge, što predstavlja istorijski udarac organizovanom kriminalu u našoj zemlji", navodi se u saopštenju čileanske carinske uprave.

Droga pronađena u drvnoj građi uglavnom se sastojala od kokaina i ketamina, a procenjena maloprodajna vrednost na evropskom tržištu iznosi oko 8,3 milijarde američkih dolara, dodaje se u saopštenju.

Posle šestomesečne istrage, vlasti su identifikovale 45 kontejnera koji su stigli iz Bolivije sa kontaminiranom drvnom građom, preneo je portal Al Arabiya.

Vrednost se procenjuje na više od 8 milijardi dolara Foto: Printscreen/Youtube

Da je pošiljka stigla do krajnjih odredišta, droga bi morala da bude izdvojena iz drveta korišćenjem "naprednih hemijskih procesa" u specijalizovanim laboratorijama, naveli su carinski zvaničnici.

Ukupna količina zaplenjene droge u Čileu mogla bi dodatno da poraste, jer vlasti nastavljaju pregled dodatnih kontejnera koji su ocenjeni kao sumnjivi.

Kurir.rs/Agencije

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