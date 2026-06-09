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Tri eksplozije dogodile su se danas na gasovodu Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, objavila je ukrajinska nezavisna agencija UNN.

Evakuisano je više od 100 ljudi, a za sada nema informacija o žrtvama.

Snažna eksplozija dogodila se, kako prenose, na glavnom gasovodu u Dagestanu, nakon čega se stub vatre uzdigao u nebo. Na video-snimcima na društvenim mrežama vidi se ogroman požar koji se uzdigao nad gradom.

Prema informacijama sa Telegram kanala Baza, cev za gas eksplodirala je u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu u Dagestanu.

Gas pod pritiskom ističe i gori

Gas pod visokim pritiskom i dalje ističe i gori. Područje oko mesta događaja je ograđeno, a hitne službe rade na licu mesta. Rešava se i pitanje evakuacije stanovnika iz okolnih kuća.

Regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije objavilo je da su se tri eksplozije dogodile na glavnom gasovodu prečnika 1200 mm u Dagestanu. Raspoređeno je 25 osoba i sedam jedinica sa opremom.

Lokalni mediji prenose i da se požar može videti sa udaljenosti od nekoliko kilometara od mesta događaja.