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Američki helikopter "Apač"koji je pao u blizini Ormsukog moreuza pogođen je iranskim dronom, preneo je portal Aksios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Tajms prenosi da je u pitanju bio jurišni dron "Šahid".

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je iranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad.

"Upravo me je naša velika vojska obavestila da su Iranci prošle noći oborili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera 'Apač' koji je patrolirao Ormsukim moreuzom. Dva pilota su bila uključena u taj incident, a oboje su bezbedno i nepovređeni. SAD moraju odgovoriti na ovaj napad", napisao je on na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Reagujući na Trampovu poruku, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je poručio da Ormuski moreuz nije deo međunarodnih voda, a nadležnost nad njim dele Iran i Oman i nalazi se na hiljade milja udaljenosti od obale Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da inostrane vojne snage u blizini iranskih teritorija predstavljaju stalni rizik.

Arakči je dodao da Iran preferira "jezik diplomatije", ali da je vojska te zemlje pokazala da ume da "govori i druge jezike".