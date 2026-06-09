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Vlasti strahuju od mogućih nereda posle brutalnog napada nožem u Belfastu, koji je izazvao šok i osudu širom Severne Irske.

Neki na društvenim mrežama, uključujući Ilona Maska, pozvali su građane da izađu na ulice i protestuju protiv imigracije, izveštava Gardijan.

Napad se dogodio oko 22:30 po lokalnom vremenu sinoć ispred stambene zgrade u severnom Belfastu. Uznemirujući snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje napadača kako pokušava da odseče glavu žrtvi.

Foto: Printskrin X

Nekoliko muškaraca je priteklo u pomoć žrtvi, uključujući i jednog koji je udarao napadača drvenom palicom. Napadnuti muškarac, koji je u četrdesetim godinama, završio je u bolnici. Lekari opisuju njegovo stanje kao ozbiljno. Zadobio je teške povrede lica, vrata i leđa.

Policija je saopštila da je uhapšeni muškarac, za koga se prvobitno smatralo da je iz Somalije, zapravo Sudanac u tridesetim godinama.

1/8 Vidi galeriju Belfast Foto: Peter Morrison/AP

Premijer Severne Irske: Mi smo dobri ljudi i ne želimo da bilo ko živi u strahu

Brojni ljudi iz različitih delova sveta pozvali su na antiimigracione proteste na društvenim mrežama. Neke objave korisnika u Severnoj Irskoj objavile su da će određeni putevi biti „zatvoreni“ zbog protesta i upozorile lokalne firme da zatvore svoja vrata u 17:30 časova zbog mogućih nemira.

Krajnje desničarski aktivista Stiven Jaksli-Lenon, poznatiji kao Tomi Robinson, podelio je video snimak napada i pozvao na proteste u centru Londona i drugim delovima Ujedinjenog Kraljevstva.

Sudanski biznismeni u oblasti Sendi Rou, lojalističkom delu centralnog Belfasta, zatvorili su svoje prodavnice metalnim sigurnosnim roletnama oko 16 časova i rekli da će ostati kod kuće to veče. Islamski centar u Belfastu otkazao je večernje molitve nakon što ih je policija upozorila na moguću pretnju u naredna 24 sata.

Prva ministarka Severne Irske Mišel O’Nil pozvala je građane da ne nasedaju na pozive na društvenim mrežama da podstaknu nerede. „Svi oni koji podstiču tenzije na društvenim mrežama i žele da dodatno pojačaju tenzije ne predstavljaju nas. Mi smo dobri ljudi i ne želim da bilo ko živi u strahu“, rekla je.

Foto: Peter Morrison/AP

Mask: Uporni i glasni protesti vode do promena

O napadu su na društvenim mrežama pisali i desničarski komentatori, uključujući britanskog poslanika Ruperta Loua i milijardera Ilona Maska, vlasnika Platforme X. Mask je podelio listu mogućih lokacija za proteste u Ujedinjenom Kraljevstvu i napisao: „Samo uz ISTORNE i GLASNE proteste može doći do bilo kakve promene!“

Šef policije Džon Bučer rekao je na konferenciji za novinare da je policija bila upoznata sa planiranim protestima širom zemlje. „Razumemo da će ljudi biti preplavljeni emocijama i besom, ali vas molimo da dozvolite policiji da obavlja svoj posao bez mešanja“, rekao je.

Istakao je da je problem sa današnjim onlajn okruženjem to što ljude ohrabruju ljudi koji kriju svoj identitet i ne znaju ništa o Severnoj Irskoj. „Nemojte nasedati na ljude na internetu i ne dozvolite da vas prevare“, rekao je.

Veliki deo diskusije na internetu bio je o imigracionom statusu osumnjičenog. Prema dostupnim informacijama, muškarac je dobio petogodišnju vizu nakon što je putovao autobusom od Dablina do Belfasta i zatražio azil.

Policija održava hitne sastanke zbog mogućih nereda

Najdžel Faraž, lider stranke Reform UK, oglasio se na društvenim mrežama zahtevajući od vlasti da odmah objave identitet i imigracioni status osumnjičenog.

Foto: Peter Morrison/AP

Zamenica premijera Severne Irske, Ema Litl-Pengeli, naglasila je da Velika Britanija mora brže da deportuje ljude koji počine takva dela. „Važno je da ljudi znaju da se njihove legitimne zabrinutosti čuju. Zajednice treba da osete da sistem zaštite funkcioniše i da ih štiti“, rekla je ona.

Pomoćnik komesara policije Rajan Henderson rekao je da je osumnjičeni legalno boravio u zemlji.

Prema pisanju britanskih medija, policija je održala hitne sastanke kako bi se pripremila za moguće nerede, nakon što su neke grupe na internetu pozvale ljude da izađu na ulice sa maskama za lice. Henderson je najavio povećano prisustvo policije širom Severne Irske. „Ljudi će osećati niz emocija, od straha do besa“, priznao je.

Foto: Peter Morrison/AP

Starmer: Užasan i mučan napad

Portparol organizacije Reform UK za unutrašnje poslove, Zija Jusuf, tvrdio je da je napad posledica dosadašnje britanske imigracione politike.

„Užas onoga što ste videli u Belfastu je direktna posledica izdajničke imigracione politike konzervativaca i laburista. Reform UK je već najavio potpunu zabranu viza za ljude iz Sudana. Dosta je bilo“, rekao je on.

Foto: Peter Morrison/AP

Britanski premijer Kir Starmer opisao je napad kao užasan i mučan. „Apsolutno nemam toleranciju za odvratne scene nasilja poput ovih na našim ulicama. Moje misli su pre svega sa žrtvama i zahvaljujem se službama za hitne slučajeve i građanima koji su intervenisali“, rekao je Starmer.