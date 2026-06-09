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Aleksandar Avendanjo Varela (22) utopio se u jezeru tokom zabave sa društvom na čamcu u Kolumbiji.

Kako prenose lokalni mediji, prvobitno je objavljeno da je skočio u vodu bez prsluka za spasavanje dok je bio pijan.

Međutim, objavljeni video snimci prikazuju žestoku svađu i prethodnu agresiju — udarce pesnicama, guranje i uzvike njegovih drugova: "Udavite ga!". Naime, snimci koji se šire društvenim mrežama pokazuju da je nekoliko ljudi slavilo na brodu, pre nego što su mu uputili uvrede.

Aleksandar, vidljivo uplašen i na trenucima bez pantalona, na kraju, kako se navodi, skače u vodu kako bi izbegao batine. Njegov nestanak je prijavljen 24. maja, kada je krenula potraga u kojoj je učestvovalo 14 specijalizovanih ronilaca, jedinice vatrogasne službe El Penjol i desetine ljudi koji su pomagali.

Nije umeo dobro da pliva i niko mu nije odmah pritekao u pomoć. Njegovo telo je pronađeno nakon 120 sati neprekidnog rada.

- Telo je pronađeno zahvaljujući dojavi članova porodice i zajednice koji su bili na licu mesta.

Sestra u emotivnoj ispovesti

Elijana Avendanjo, Aleksandrova sestra, rekla je da je porodica bila veoma zabrinuta jer su se plašili da ga neće pronaći. Jedna od svedokinja svađe na brodu je rekla da je mladić bio ponižen i primoran da skine odeću tokom svađe koja se odvijala na brodu.

- Bilo je veoma traumatično videti kako mu niko ne pomaže - rekla je.

Uznemirujući snimak

Snimci koji su nastali na brodu pokazuju da je deo njegove odeće skinut, a prema onome što se može čuti na snimku, neki prisutni su znali da mladić ne ume da pliva. Uprkos tome, i kao što se vidi na video snimku, čamac je nastavio da se kreće dok je Aleksandar ostao u vodi.

Okolnosti zabeležene u tom materijalu su deo elemenata koje trenutno analiziraju vlasti kako bi utvrdile šta se dogodilo pre smrti mladića i da li postoji odgovornost onih koji su bili prisutni tokom incidenta.

Tužilaštvo i vlasti istražuju slučaj kao moguće ubistvo sa učešćem treće strane.