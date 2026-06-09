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Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da se Rusija "suočava sa porazom u Ukrajini" i poručio da će Pariz nastaviti političku, vojnu i finansijsku podršku Kijevu, uz čvrstu posvećenost bezbednosti evropskih saveznika.

"Tokom video-konferencije sa našim nordijskim i baltičkim partnerima, Danskom, Estonijom, Finskom, Islandom, Letonijom, Litvanijom, Norveškom i Švedskom, ponovo sam potvrdio francusku solidarnost i nepokolebljivu posvećenost njihovoj bezbednosti", objavio je francuski predsednik Emanuel Makron na društvenoj mreži Iks nakon sastanka sa liderima tih država.

On je naveo da je rat u Ukrajini razotkrio granice ruskih teritorijalnih i strateških ambicija.

"Rusija se u Ukrajini suočava sa porazom. To pokazuje uzaludnost njenih teritorijalnih i strateških ambicija. Ipak, ona i dalje provocira svoje susede u pokušaju da izađe iz zastoja. Ostaćemo zajedno", rekao je Makron.

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Foto: Stefan Rousseau/Pool PA

Ističući doprinos Francuske regionalnoj bezbednosti, Makron je ukazao na raspoređivanje francuskih trupa u Estoniji i Rumuniji, kao i na ulogu Pariza u NATO misijama nadzora vazdušnog prostora na Baltiku.

Makron je ponovio dugoročnu podršku Francuske Ukrajini, naglasivši da će se politička, vojna i druga pomoć nastaviti "kako bi Ukrajina mogla da se odupre, pobedi i pregovara sa pozicije snage, uz podršku Evropljana".

Francuska je od početka rata u februaru 2022. godine među vodećim evropskim saveznicima Ukrajine, obezbeđujući Kijevu vojnu opremu, finansijsku pomoć i diplomatsku podršku.

Francuski predsednik je poručio da Pariz ostaje čvrsto posvećen evropskoj bezbednosti.

"Francuska ostaje pri svojoj obavezi. Naši partneri i saveznici mogu da računaju na nas", zaključio je.

Kurir.rs/Agencije

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