Debata o tome da li su kompanije previše neoprezne u razvoju mašina

Debata o tome da li su kompanije previše neoprezne u razvoju mašina

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Video snimak javnog događaja u Kini na kojem humanoidni robot udara malo dete postao je viralan na internetu, pokrećući debatu o tome da li su kompanije previše neoprezne u razvoju takvih mašina.

Video, koji navodno potiče iz kineskog regiona Sinđang, prikazuje grupu posmatrača okupljenih oko onoga što izgleda kao humanoidni robot Unitree G1 koji nosi plavu periku.

Šta se desilo na prezentaciji?

Video je na društvenim mrežama podelio internet preduzetnik i investitor Mario Navfal. Na snimku se vidi robot kako izvodi kružni udarac nogom, udarajući malo dete u stomak, zbog čega se dete previja od bola. Kineski mediji su javili da dete nije ozbiljno povređeno.

Ovo nije prvi put da je robot Unitree G1 izazvao zabrinutost zbog mogućih povreda. Ranije ove godine, još jedna javna demonstracija je navodno krenula po zlu kada je robot izgubio ravnotežu, pao, a zatim udario čoveka koji je stajao u blizini.

Bezbednosni problemi

Javne demonstracije koje uključuju udarce nogama, akrobacije i druge atraktivne robotske veštine mogu predstavljati opasnost za ljude u blizini. Kada zakažu bezbednosne barijere, odgovarajuća udaljenost ili nadzor, javna prezentacija može dovesti do stvarnih povreda.

Ova zabrinutost prevazilazi izložbene salone, jer se sistemi vođeni veštačkom inteligencijom sve više integrišu u radna okruženja, transport, zdravstvenu zaštitu i javne prostore. Na primer, postoji zabrinjavajuća situacija u kojoj je humanoidni robot ispalio metak iz vazdušne puške na jutjubera nakon što su njegovi bezbednosni protokoli zaobiđeni.

Odgovornost za udarac

Kada robot povredi nekoga, utvrđivanje odgovornosti može biti složeno. Postavlja se pitanje da li je odgovornost na proizvođaču, programeru softvera, operateru ili organizatoru događaja.

Industrija nastavlja da javnosti predstavlja sve sposobnije mašine, ali bezbednosni i pravni okviri koji regulišu odgovornost i dalje izgleda zaostaju. Ljudi koji dele prostor sa automatizovanim sistemima mogu biti izloženi rizicima na koje nikada nisu pristali.