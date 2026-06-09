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Ukrajinski dronovi oštetili su ključni most koji povezuje Krim, pod ruskom kontrolom, sa kopnom već drugu noć zaredom, potvrdili su ruski zvaničnici.

Reč je o mostu Čonhar, koji povezuje crnomorsko poluostrvo sa ukrajinskom oblasti Herson pod ruskom okupacijom, izjavio je na Telegramu Vladimir Saldo, administrativni šef Hersonske oblasti kojeg je postavila Rusija.

Most je zatvoren za saobraćaj, rekao je Saldo, preporučujući vozačima da koriste alternativni pravac preko obližnjeg Perekopskog prevlaka, koji takođe povezuje Krim sa ukrajinskim kopnom, prenela je agencija DPA.

Ukrajinski napadi na most deo su operacije pokrenute u maju s ciljem da se izoluje Krim, važan vojni centar za Rusiju, koji je Moskva protivpravno anektirala od Ukrajine 2014. godine.

Tokom invazije protiv Ukrajine, koju je Rusija pokrenula u februaru 2022. godine, Moskva je koristila poluostrvo za izvođenje vazdušnih napada na ukrajinsku teritoriju i za snabdevanje svojih trupa na jugu Ukrajine.

Međutim, poluostrvo je ranjivo jer se do njega može doći samo preko tri pristupna pravca: mosta Čonhar i Perekopskog prevlaka na severu, kao i novog mosta kod Kerča na istoku, koji ga povezuje sa ruskim kopnom.

Ipak, Kerčki most se ne smatra dovoljno bezbednim za transport goriva železnicom ili kamionima. Nekoliko trajekata koji su ranije saobraćali između Rusije i Krima takođe je onesposobljeno u ukrajinskim napadima.

Moskva je izgradila novi put duž Azovskog mora za snabdevanje Krima, ali su i tamo ukrajinski dronovi srednjeg dometa uspevali da lociraju vojne kamione i cisterne sa gorivom i da ih unište.

Zbog ukrajinske kampanje, snabdevanje gorivom je smanjeno, a logistički pritisak na ruske snage koje se oslanjaju na Krim dodatno je povećan. Zbog ukrajinske kampanje, gorivo je ograničeno na Krimu, koji je važna turistička destinacija za Rusiju.