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Jedan od komandanata ukrajinskog ozloglašenog Azova, Andrej Bilecki, inače u mirnodopsko vreme političar ekstremne desnice, izjavio da su šest narednih meseci ključni na frontu.

Bilecki je to izjavio navodeći kako je cilj ukrajinske vojske da najpre u narednih šest ili devet meseci sačuva trenutne pozicije i načini korake koji bi podsećali na kontraofanzivu.

Saterivanjem Rusa, pre nego što Moskva shvati šta se zbilo na frontu, kako savetuje Bilecki, tada bi bilo vreme sesti za pregovarački sto.

Kurir.rs/Agencije

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