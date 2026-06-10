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Američke snage napale su večeras nekoliko iranskih sistema protivvazdušne odbrane i radarskih položaja u području Ormuskog moreuza, prenosi Axios pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Iranski državni mediji saopštili su da je više eksplozija odjeknulo u različitim delovima zemlje, uključujući nekoliko gradova u provinciji Ormugzan, preneo je Sky News.

Prema tim izveštajima, potvrđen je pogodak projektila u gradu Sirik, dok je napadnuto i ostrvo Kešm. Eksplozije su takođe prijavljene u gradovima Bandar Abas i Minab.

Donald Tramp opisao je američke uzvratne udare na Iran kao "veoma snažne" i "veoma moćne".

Američki predsednik je to izjavio u razgovoru za ABC News, u trenutku kada je Američka centralna komanda (CENTCOM) potvrdila da su napadi u toku.

"Mislim da je veoma važno odgovoriti. Oni su oborili helikopter, a mi upravo sada odgovaramo", rekao je Tramp.

"Verujem u snažan odgovor. Uvek sam verovao tokom celog svog života. Ovo je odgovor na ono što su uradili našem helikopteru sinoć i verujem da odgovor treba da bude veoma snažan, veoma moćan, a upravo takav i jeste“.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Eksplozije prijavljene u više oblasti Irana

Eksplozije su se čule u više područja Irana, preneli su državni mediji te zemlje. To se dogodilo nakon što je američka vojska saopštila da je započela "napade u samoodbrani" protiv Irana kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera tipa Apač.

Novinska agencija Fars objavila je da je "više eksplozija" odjeknulo u istočnim delovima pokrajine Ormuzgan, uključujući oblasti Kohstak, Sirik i Minab.

"Lokalni izvori takođe prijavljuju aktivnost protivvazdušne odbrane u pojedinim delovima pokrajine", navela je agencija.

Državni mediji su takođe izvestili da su napadnuti ostrvo Kešm i grad Bandar Abas