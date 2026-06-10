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Vang Huning, vrhovni politički savetnik Kine, naglasio je potrebu očuvanja socijalne stabilnosti i unapređenja modernizacije u Sinđangu na severozapadu Kine. Vang, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsednik Nacionalnog komiteta Svekineske narodne političke konsultativne konferencije, to je poručio tokom istraživačke posete Sinđangu.

Ističući da očuvanje socijalne stabilnosti mora ostati prioritet, Vang je pozvao na jačanje i unapređenje sistema društvenog upravljanja, kao i na unapređenje zakonitih i redovnih aktivnosti u borbi protiv terorizma.

Takođe je naglasio značaj jačanja osećaja zajedništva kineske nacije kao ključnog zadatka i pozvao na efikasnu primenu Zakona o unapređenju etničkog jedinstva i napretka, kao i na jačanje upravljanja verskim pitanjima u skladu sa zakonom.