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Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je napao Petu flotu američke Ratne mornarice u Bahreinu.

Iz IRGC je saopšteno da su napadi u Bahreinu izvedeni dronovama.

Skaj njuz prenosi da je i vazduhoplovna baza Al Azrak u Jordanu, u kojoj su smešteni američki vojni avioni, takođe ciljana raketama dugog dometa.

Jordanske oružane snage objavile su da su oborile pet raketa lansiranih iz Irana ka toj bazi, a nakon pada ostataka projektila na zemlju knije iz zalivske zemlje bilo izveštaja o žrtvama ili šteti.

Revolucionarna garda je zapretila "oštrijim odgovorom" ako se američka "agresija" nastavi.

1/11 Vidi galeriju Borbeni helikopter Apač Foto: AP, Profimedia, JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY

Ponovo napadnut i Kuvajt

Kuvajt je rano jutros saopštio da njegova protivvazdušna odbrana (PVO) dejstvuje nakon što je Iran pokrenuo vazdušne udare i na tu zemlju u znak odmazde za najnovije američke napade.

Britanska televizija podseća da je Kuvajt više puta bio meta udara raketama i dronovima od početka rata Izraela i SAD protiv Irana 28. februara.

Ranije ovog meseca, međunarodni aerodrom u Kuvajtu bio je meta iranskog projektila.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su noćašnji vazdušni udari iz samoodbrane izvedeni po nalogu predsednika Donalda Trampa kao odgovor na obaranje helikoptera Apač.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Aksios je objavio, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, da su snage SAD napale nekoliko iranskih PVO i radarskih sistema oko Ormuskog moreuza.

Iranski državni mediji su saopštili da se čulo više eksplozija, uključujući i u nekoliko gradova u provinciji Hormozgan.

Oni su naveli da je potvrđen pogodak američkog projektila u Siriku, ostrvo Kešm je takođe napadnuto, a eksplozije su prijavljene i u Bandar Abasu i Minabu.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

"Ovo je odgovor na ono što su uradili sa našim helikopterom"

Tramp je pozdravio "moćne“ napade, nakon što je juče potvrdio rušenje helikoptera i objavio da su dvojica članova posade spasena nepovređena.

Američki predsednik je razgovarao sa novinarom ABC njuza u trenutku kada je CENTCOM objavio da su u toku vazdušni udari na Iran.

- Mislim da je veoma važno reagovati. Oborili su helikopter, a mi reagujemo dok vodim ovaj razgovor. Verujem u snažno reagovanje. Oduvek sam u to verovao tokom celog svog života. Ovo je odgovor na ono što su uradili sa našim helikopterom i verujem da bi odgovor trebalo da bude veoma jak, veoma moćan, a ovaj je upravo takav - poručio je Tramp.