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Ukrajina je noćas izvela veliki broj vazdušnih udara duboko unutar Rusije.

Kijev post navodi da su pogođene rafinerija nafte Kujbišev u Samari i fabrika VNIIR-Progres u Čeboksarima, koja proizvodi komponente koje se koriste u dronovima Šahid i ruskim raketama.

Moskva je saopštila da je protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 326 dronova u 20 federalnih oblasti, kao i 12 u blizini prestonice Rusije.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Handout / AFP / Profimedia, PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Vlasti Samarske oblasti proglasile su tokom noći uzbunu zbog nadolazećih raketa, tražeći od stanovništva da se skloni na sigurno.

Eksplozije i požar u velikoj rafineriji nafte

Iako guverner Vjačeslav Fedoriščev nije objavio da zabeležena ikakva šteta, snimci koje je objavio ruski nezavisni medij Astra prikazuju eksplozije i požar u rafineriji nafte Kujbišev u Samari.

Postrojenje u vlasništvu "Rosnjefta" jedno je od najvećih rafinerija nafte u regionu.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji Foto: screenshot X

Ona je već ranije obustavljala rad nakon napada dronom u aprilu, a takođe je bila meta i u januaru.

U Čuvaškoj Republici zvaničnici su potvrdili raketni napad na grad Čeboksari.

Regionalni šef Oleg Nikolajev rekao je da vlasti procenjuju žrtve i štetu na infrastrukturi.

Prema navodima Astre, cilj napada bila je fabrika VNIIR-Progres, ključni dobavljač antena Kometa koje se koriste za zaštitu ruskih dronova od ukrajinskih sistema za elektronsko ratovanje.

Generalštab ukrajinske vojske je ranije saopštio da fabrika proizvodi i satelitske prijemnike i navigacione antene za sisteme GLONASS, GPS i Galileo.

Komponente za dronove, rakete i klizne bombe

Moduli Kometa koje proizvodi ova fabrika koriste se u dronovima Šahid, balističkim raketama Iskander, krstarećim raketama Kalibr i navođenim avionskim (kliznim) bombama.

Upozorenja na rakete su takođe proglašena tokom noći u Kurganskoj, Čeljabinskoj, Sverdlovskoj i Penzenskoj oblasti, kao i u autonomnom okrugu Jamalo-Nenec.

- Dronovi su pogodili rusku Vladimirsku oblast, izazvavši požare na dva infrastrukturna objekta - kazao je guverner Aleksandar Avdejev, dodavši da nije bilo žrtava.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je ruska PVO oborila 12 dronova koji su se približavali prestonici rano jutros.

Ministarstvo odbrane Rusije nije prijavilo bilo kakva presretanja ukrajinskih raketa.