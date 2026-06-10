SIRENE ZBOG UKRAJINSKIH RAKETA, A RUSKA PVO IH "NE VIDI"?! Napad stotinama dronova na Moskvu i 20 oblasti, udar i na fabriku koja je ključna za Šahid i Iskander
Kijev post navodi da su pogođene rafinerija nafte Kujbišev u Samari i fabrika VNIIR-Progres u Čeboksarima, koja proizvodi komponente koje se koriste u dronovima Šahid i ruskim raketama.
Moskva je saopštila da je protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 326 dronova u 20 federalnih oblasti, kao i 12 u blizini prestonice Rusije.
Vlasti Samarske oblasti proglasile su tokom noći uzbunu zbog nadolazećih raketa, tražeći od stanovništva da se skloni na sigurno.
Eksplozije i požar u velikoj rafineriji nafte
Iako guverner Vjačeslav Fedoriščev nije objavio da zabeležena ikakva šteta, snimci koje je objavio ruski nezavisni medij Astra prikazuju eksplozije i požar u rafineriji nafte Kujbišev u Samari.
Postrojenje u vlasništvu "Rosnjefta" jedno je od najvećih rafinerija nafte u regionu.
Ona je već ranije obustavljala rad nakon napada dronom u aprilu, a takođe je bila meta i u januaru.
U Čuvaškoj Republici zvaničnici su potvrdili raketni napad na grad Čeboksari.
Regionalni šef Oleg Nikolajev rekao je da vlasti procenjuju žrtve i štetu na infrastrukturi.
Prema navodima Astre, cilj napada bila je fabrika VNIIR-Progres, ključni dobavljač antena Kometa koje se koriste za zaštitu ruskih dronova od ukrajinskih sistema za elektronsko ratovanje.
Generalštab ukrajinske vojske je ranije saopštio da fabrika proizvodi i satelitske prijemnike i navigacione antene za sisteme GLONASS, GPS i Galileo.
Komponente za dronove, rakete i klizne bombe
Moduli Kometa koje proizvodi ova fabrika koriste se u dronovima Šahid, balističkim raketama Iskander, krstarećim raketama Kalibr i navođenim avionskim (kliznim) bombama.
Upozorenja na rakete su takođe proglašena tokom noći u Kurganskoj, Čeljabinskoj, Sverdlovskoj i Penzenskoj oblasti, kao i u autonomnom okrugu Jamalo-Nenec.
- Dronovi su pogodili rusku Vladimirsku oblast, izazvavši požare na dva infrastrukturna objekta - kazao je guverner Aleksandar Avdejev, dodavši da nije bilo žrtava.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je ruska PVO oborila 12 dronova koji su se približavali prestonici rano jutros.
Ministarstvo odbrane Rusije nije prijavilo bilo kakva presretanja ukrajinskih raketa.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)