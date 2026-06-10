Druga svetska konferencija klasike u Atini
Druga svetska konferencija klasike otvorena je 9. juna u Atini, u Grčkoj, pod temom „Dijalog između antike i savremenog doba: ponovno otkrivanje klasične mudrosti“.
Na dvodnevnoj konferenciji učestvuje više od 200 predstavnika državnih institucija Kine i Grčke, stručnjaka i naučnika iz oblasti klasičnih studija i srodnih disciplina iz celog sveta, kao i predstavnika medija.
Učesnici su istakli da su Kina i Grčka, od održavanja Prve svetske konferencije klasike u Pekingu u novembru 2024. godine, ostvarile značajnu saradnju u razvoju klasičnih studija i odigrale važnu ulogu u podsticanju međusobnog učenja, jačanju razumevanja klasičnih civilizacija, kao i kulturne razmene i integracije.
Naglašeno je da klasična civilizacija poseduje bogato humanističko nasleđe i jedinstvenu intelektualnu snagu, te da je kroz istoriju predstavljala važan izvor duhovne inspiracije za razvoj čovečanstva i napredak različitih društava.
Na konferenciji je ocenjeno da je produbljivanje proučavanja klasične baštine od suštinskog značaja za očuvanje raznolikosti civilizacija i unapređenje razmene i međusobnog razumevanja među narodima.
Tokom konferencije održavaju se forumi posvećeni temama „Moral i prosvećenost“, „Prijateljstvo i zajednica“, „Mir i poredak“ i „Tehnologija i civilizacija“, kao i niz događaja posvećenih kulturnoj razmeni.
Kineska medijska grupa