Druga svetska konferencija klasike otvorena je 9. juna u Atini, u Grčkoj, pod temom „Dijalog između antike i savremenog doba: ponovno otkrivanje klasične mudrosti“.

Na dvodnevnoj konferenciji učestvuje više od 200 predstavnika državnih institucija Kine i Grčke, stručnjaka i naučnika iz oblasti klasičnih studija i srodnih disciplina iz celog sveta, kao i predstavnika medija.

Učesnici su istakli da su Kina i Grčka, od održavanja Prve svetske konferencije klasike u Pekingu u novembru 2024. godine, ostvarile značajnu saradnju u razvoju klasičnih studija i odigrale važnu ulogu u podsticanju međusobnog učenja, jačanju razumevanja klasičnih civilizacija, kao i kulturne razmene i integracije.