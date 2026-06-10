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U severnoirskoj prestonici Belfastu ostaci autobusa koji je zapaljen sinoć i dalje jutros tinja dok automobili pokušavaju da ga zaobiđu.

Novinarka BBC navodi da se dalje duž ulice Njutaunards vide spaljeni automobili i kuće.

Ona navodi da se u vazduhu i dalje oseća jak smrad spaljenog drveta i plastike, a stvari ljudi, pretvorene u pepeo, leže razbacane svuda.

Apokaliptične scene uvod su u dan u kojem bi tridesetogodišnji Sudanac trebalo da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Belfastu, nakon napada nožem u severnom delu grada u ponedeljak uveče, kada je Britancu starom 40-ak godina bukvalno pokušao da odseče glavu nasred ulice.

Nesrećni muškarac je smešten u bolnicu i ima teške povrede očiju, vrata i leđa.

Sudanac je proteklu noć proveo u policijskom pritvoru nakon što je optužen za pokušaj ubistva, posedovanje predmeta sa sečivom na javnom mestu i pretnje ubistvom.

1/6 Vidi galeriju Neredi u severnoirskoj prestonici Belfastu zbog Sudanca koji je pokušao da odseče glavu čoveku nasred ulice Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimed, Peter Morrison/AP

Policijska služba Severne Irske (PSNI) pozvala je na smirenost nakon što su se u utorak širom Severne Irske pojavila "sporadična žarišta nereda" kao odgovor na stravični napad.

Kuće, automobili, kante za smeće i autobus su zapaljeni, a ljudi migrantskog porekla su bili primorani da napuste domove.

Nakon nemira u utorak oglasio se Hilari Ben, britanski državni sekretar za Severnu Irsku koji je kazao da "nema nikakvog opravdanja za ovakvu vrstu razaranja i nasilja" i da je haos "samo štetio zajednicama i doveo u opasnost nevine živote".

1/8 Vidi galeriju Belfast Foto: Peter Morrison/AP

Severnoirska premijerka Mišel O’Nil nazvala je jučerašnje nerede "otvorenim nasiljem".

- Grupe maskiranih muškaraca koje paljevinom teraju porodice iz njihovih domova nisu ništa manje od odvratnog kukavičluka - kazala je O’Nil.

Severnoirska premijerka Mišel O’Nil Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia

Njena zamenica Ema Litl-Pengeli je, reeagujući na poruku premijerke, rekla je je da je "potpuno pogrešno izneti frustraciju zbog zlih postupaka jedne osobe na onima koji nisu u tome učestvovali".

Britanski premijer Kir Starmer kazao je juče da "apsolutno nema toleranciju za odvratne scene nasilja poput ovih".

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Dejli telegraf navodi da su vladajući britanski laburisti optužili američkog milijardera Ilona Maska da podstiče proteste u Belfastu.

Ana Terli, administrativna predsednica stranke čiji je lider premijer Starmer, izjavila je da je vlasnik kompanije X i istoimene društvene mreže, odigrao ulogu u raspirivanju nasilnih nemira time što je pozvao ljude da izađu na ulice.