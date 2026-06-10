PRED SUD IZLAZI SUDANAC ZBOG KOJEG GORI BELFAST! Jutro kao posle apokalipse u prestonici Severne Irske, neredi izbili nakon pokušaja odsecanja glave Britancu
U severnoirskoj prestonici Belfastu ostaci autobusa koji je zapaljen sinoć i dalje jutros tinja dok automobili pokušavaju da ga zaobiđu.
Novinarka BBC navodi da se dalje duž ulice Njutaunards vide spaljeni automobili i kuće.
Ona navodi da se u vazduhu i dalje oseća jak smrad spaljenog drveta i plastike, a stvari ljudi, pretvorene u pepeo, leže razbacane svuda.
Apokaliptične scene uvod su u dan u kojem bi tridesetogodišnji Sudanac trebalo da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Belfastu, nakon napada nožem u severnom delu grada u ponedeljak uveče, kada je Britancu starom 40-ak godina bukvalno pokušao da odseče glavu nasred ulice.
Nesrećni muškarac je smešten u bolnicu i ima teške povrede očiju, vrata i leđa.
Sudanac je proteklu noć proveo u policijskom pritvoru nakon što je optužen za pokušaj ubistva, posedovanje predmeta sa sečivom na javnom mestu i pretnje ubistvom.
Policijska služba Severne Irske (PSNI) pozvala je na smirenost nakon što su se u utorak širom Severne Irske pojavila "sporadična žarišta nereda" kao odgovor na stravični napad.
Kuće, automobili, kante za smeće i autobus su zapaljeni, a ljudi migrantskog porekla su bili primorani da napuste domove.
Nakon nemira u utorak oglasio se Hilari Ben, britanski državni sekretar za Severnu Irsku koji je kazao da "nema nikakvog opravdanja za ovakvu vrstu razaranja i nasilja" i da je haos "samo štetio zajednicama i doveo u opasnost nevine živote".
Severnoirska premijerka Mišel O’Nil nazvala je jučerašnje nerede "otvorenim nasiljem".
- Grupe maskiranih muškaraca koje paljevinom teraju porodice iz njihovih domova nisu ništa manje od odvratnog kukavičluka - kazala je O’Nil.
Njena zamenica Ema Litl-Pengeli je, reeagujući na poruku premijerke, rekla je je da je "potpuno pogrešno izneti frustraciju zbog zlih postupaka jedne osobe na onima koji nisu u tome učestvovali".
Britanski premijer Kir Starmer kazao je juče da "apsolutno nema toleranciju za odvratne scene nasilja poput ovih".
Dejli telegraf navodi da su vladajući britanski laburisti optužili američkog milijardera Ilona Maska da podstiče proteste u Belfastu.
Ana Terli, administrativna predsednica stranke čiji je lider premijer Starmer, izjavila je da je vlasnik kompanije X i istoimene društvene mreže, odigrao ulogu u raspirivanju nasilnih nemira time što je pozvao ljude da izađu na ulice.
Neredi u Belfastu izbili su nedelju dana nakon sličnih scena u engleskom gradu Sautemptonu gde su demonstranti izašli na ulice nakon objvaljivanja snimka na kojem policija hapsi Henrija Novaka (18) dok umire zbog višestrukog ubadanja nožem, pošto su policajci poverovali ubici Vikrumu Digvi (23) da ga je tinejdžer napao na rasnoj osnovi.
(Kurir.rs/BBC/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)