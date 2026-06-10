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Ruske snage izvele su 26 udara na Harkov u ranim jutarnjim satima u sredu, pri čemu je više osoba povređeno, a izbili su i požari, prenela je Ukrajinska pravda, pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov rekao je da je Holodnogorski okrug u gradu bio na meti koncentrisanog napada dronova, sa oko 20 udara zabeleženih u roku od nekoliko minuta.

- Oko 20 udara u poslednjih nekoliko minuta na Holodnogirski okrug, usled čega su izbili požari - rekao je Terehov.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov 10. jun Foto: SERGEY KOZLOV/EPA

Dodao je da u okrugu ima žrtava, ali se broj povređenih i njihovo stanje još uvek razjašnjavaju.

Oleg Sinjegubov, načelnik Harkovske regionalne vojne uprave, takođe je izvestio o ruskim napadima na Holodnogorski okrug.

Prema rečima Sinjehubova, jedan od udara je izazvao požar u tom području.

Ranije je Kijev post objavio da su ruski dronovi tokom noći pogodili dve stambene zgrade u Odesi, dok su dva muškarca povređena u odvojenom napadu dronova u centralnom okrugu Hersona.

Muškarcima su dijagnostikovane povrede od eksplozije, akustična trauma i akutna stresna reakcija.