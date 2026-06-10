KRVAVO JUTRO U UKRAJINI! Ruski koncentrisani udar spržio Harkov u svitanje! Munjeviti napadi pretvorili grad u buktinju za samo par minuta! (FOTO/VIDEO)
Ruske snage izvele su 26 udara na Harkov u ranim jutarnjim satima u sredu, pri čemu je više osoba povređeno, a izbili su i požari, prenela je Ukrajinska pravda, pozivajući se na lokalne zvaničnike.
Gradonačelnik Harkova Igor Terehov rekao je da je Holodnogorski okrug u gradu bio na meti koncentrisanog napada dronova, sa oko 20 udara zabeleženih u roku od nekoliko minuta.
- Oko 20 udara u poslednjih nekoliko minuta na Holodnogirski okrug, usled čega su izbili požari - rekao je Terehov.
Dodao je da u okrugu ima žrtava, ali se broj povređenih i njihovo stanje još uvek razjašnjavaju.
Oleg Sinjegubov, načelnik Harkovske regionalne vojne uprave, takođe je izvestio o ruskim napadima na Holodnogorski okrug.
Prema rečima Sinjehubova, jedan od udara je izazvao požar u tom području.
Ranije je Kijev post objavio da su ruski dronovi tokom noći pogodili dve stambene zgrade u Odesi, dok su dva muškarca povređena u odvojenom napadu dronova u centralnom okrugu Hersona.
Muškarcima su dijagnostikovane povrede od eksplozije, akustična trauma i akutna stresna reakcija.
Napadi su se dogodili dok je Rusija nastavila svoje noćne napade dronovima na ukrajinske gradove, često ciljajući stambene četvrti i civilnu infrastrukturu.
(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/Kijev post)