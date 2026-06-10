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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina upotrebila krstareću raketu "Flamingo" u napadu na fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u gradu Čeboksari u Čuvaškoj Republici Rusije.

- Nastavljamo da primenjujemo ukrajinske sankcije dugog dometa protiv ruskih vojnih objekata i naftne industrije. Konkretno, sinoć su ukrajinski FP-5 Flamingos pogodio je vojni pogon u Čeboksarima koji snabdeva vojsku okupatora komponentama za dronove i rakete - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je zahvalio ukrajinskim snagama koje su učestvovale u operaciji, istakavši da je napad izveden sa velikom preciznošću.

- Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine na njihovoj preciznosti. Rafinerija nafte Kujbišev u Samarskoj oblasti takođe je pogođena sinoć. Udaljenost od linije fronta je veća od 900 kilometara - naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsednik dodao je da su tokom noći izvedeni i napadi na energetsku infrastrukturu u drugim delovima Rusije.

- Potpuno pravedni odgovori Službe bezbednosti Ukrajine stigli su i do dva objekta naftne infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, na udaljenosti od 700 kilometara - poručio je Zelenski.

Na kraju objave zahvalio je svim pripadnicima ukrajinskih snaga i službi bezbednosti koji učestvuju u operacijama protiv ruskih ciljeva.

- Zahvaljujem svima koji se bore i rade za Ukrajinu - zaključio je Zelenski.

Udar na rusku fabriku za proizvodnju komponenti

Ukrajinska krstareća raketa FP-5 "Flamingo" je, kako se navodi, 10. juna pogodila fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u ruskom gradu Čeboksari, koji se nalazi u Čuvaškoj Republici Rusije.

Postrojenje je poznato po proizvodnji navigacionih i antenskih sistema koji se koriste u nizu ruskih vojnih platformi, uključujući dronove, rakete i vođene avio-bombe.

Prema pisanju sajta Exilenova+, snimci koji kruže internetom prikazuju nisko leteći projektil kako preleće grad pre nego što je prijavljena eksplozija u postrojenju.

Nakon napada objavljene su fotografije i snimci koje pokazuju oštećenja na jednoj zgradi fabrike i dim koji se uzdiže iznad objekta.

Zvanična reakcija Rusije: Rakete se ne pominju

Ruske vlasti u svojim zvaničnim izveštajima danas uopšte nisu prijavile napad krstarećim raketama.

Umesto toga, Moskva je fokus stavila isključivo na bespilotne letelice, saopštivši da je protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 326 dronova u 20 federalnih oblasti, kao i 12 u blizini prestonice Rusije.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji Foto: screenshot X

Šta je F5 "Flamingo"?

FP-5 "Flamingo" je krstareća raketa dugog dometa koju je razvila Ukrajina, a kreirala je privatna odbrambena kompanija FajerPoint. Navodno raketa ima domet do 3.000 kilometara i dizajnirana je za duboke udare po važnim ciljevima unutar Rusije.

Flamingo je projektovan kao raketa koja može da nosi znatno veću količinu eksploziva i da pogađa strateški važne objekte na velikim udaljenostima.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Handout / AFP / Profimedia, PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Prema dostupnim informacijama, domet rakete može da dostigne i nekoliko hiljada kilometara, što joj omogućava da gađa vojne i industrijske ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Raketa koristi kombinaciju inercijalne i satelitske navigacije kako bi precizno stigla do zadatog cilja.

FP-5 Flamingo privukao je pažnju javnosti nakon izveštaja o napadima na objekte udaljene više od 1.000 kilometara od ukrajinske granice.