ZELENSKI POTVRDIO UPOTREBU "FLAMINGA"! Precizni udari duboko u Rusiji, Volodimir kaže da "sankcije dugog dometa" parališu rusku industriju (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina upotrebila krstareću raketu "Flamingo" u napadu na fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u gradu Čeboksari u Čuvaškoj Republici Rusije.
- Nastavljamo da primenjujemo ukrajinske sankcije dugog dometa protiv ruskih vojnih objekata i naftne industrije. Konkretno, sinoć su ukrajinski FP-5 Flamingos pogodio je vojni pogon u Čeboksarima koji snabdeva vojsku okupatora komponentama za dronove i rakete - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
On je zahvalio ukrajinskim snagama koje su učestvovale u operaciji, istakavši da je napad izveden sa velikom preciznošću.
- Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine na njihovoj preciznosti. Rafinerija nafte Kujbišev u Samarskoj oblasti takođe je pogođena sinoć. Udaljenost od linije fronta je veća od 900 kilometara - naveo je Zelenski.
Ukrajinski predsednik dodao je da su tokom noći izvedeni i napadi na energetsku infrastrukturu u drugim delovima Rusije.
- Potpuno pravedni odgovori Službe bezbednosti Ukrajine stigli su i do dva objekta naftne infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, na udaljenosti od 700 kilometara - poručio je Zelenski.
Na kraju objave zahvalio je svim pripadnicima ukrajinskih snaga i službi bezbednosti koji učestvuju u operacijama protiv ruskih ciljeva.
- Zahvaljujem svima koji se bore i rade za Ukrajinu - zaključio je Zelenski.
Udar na rusku fabriku za proizvodnju komponenti
Ukrajinska krstareća raketa FP-5 "Flamingo" je, kako se navodi, 10. juna pogodila fabriku za proizvodnju odbrambene elektronike VNIIR-Progres u ruskom gradu Čeboksari, koji se nalazi u Čuvaškoj Republici Rusije.
Postrojenje je poznato po proizvodnji navigacionih i antenskih sistema koji se koriste u nizu ruskih vojnih platformi, uključujući dronove, rakete i vođene avio-bombe.
Prema pisanju sajta Exilenova+, snimci koji kruže internetom prikazuju nisko leteći projektil kako preleće grad pre nego što je prijavljena eksplozija u postrojenju.
Nakon napada objavljene su fotografije i snimci koje pokazuju oštećenja na jednoj zgradi fabrike i dim koji se uzdiže iznad objekta.
Zvanična reakcija Rusije: Rakete se ne pominju
Ruske vlasti u svojim zvaničnim izveštajima danas uopšte nisu prijavile napad krstarećim raketama.
Umesto toga, Moskva je fokus stavila isključivo na bespilotne letelice, saopštivši da je protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 326 dronova u 20 federalnih oblasti, kao i 12 u blizini prestonice Rusije.
Šta je F5 "Flamingo"?
FP-5 "Flamingo" je krstareća raketa dugog dometa koju je razvila Ukrajina, a kreirala je privatna odbrambena kompanija FajerPoint. Navodno raketa ima domet do 3.000 kilometara i dizajnirana je za duboke udare po važnim ciljevima unutar Rusije.
Flamingo je projektovan kao raketa koja može da nosi znatno veću količinu eksploziva i da pogađa strateški važne objekte na velikim udaljenostima.
Prema dostupnim informacijama, domet rakete može da dostigne i nekoliko hiljada kilometara, što joj omogućava da gađa vojne i industrijske ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Raketa koristi kombinaciju inercijalne i satelitske navigacije kako bi precizno stigla do zadatog cilja.
FP-5 Flamingo privukao je pažnju javnosti nakon izveštaja o napadima na objekte udaljene više od 1.000 kilometara od ukrajinske granice.
Zbog svog velikog dometa i snažne bojeve glave, smatra se jednim od najambicioznijih ukrajinskih projekata u oblasti raketnog naoružanja razvijenih tokom rata.
(Kurir.rs/Milica Vulić)