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Napadači su ubili 12 osoba i ranili najmanje devet u masovnoj pucnjavi koja se dogodila kasno sinoć u Johanesburgu, saopštila je danas južnoafrička policija.

Policija veruje da je više od 10 osumnjičenih bilo u minibusu u Klivlendu, naselju Johanesburga, odakle su otvorili vatru na ljude.

Napadači su se "kretali kroz područje, otvarajući vatru na stanovnike i članove zajednice na više lokacija pre nego što su pobegli sa mesta događaja u istom vozilu", navodi se u saopštenju policije.

Žrtve su devet muškaraca i tri žene, prema policijskim navodima. Jedanaest njih je poginulo na licu mesta, a dvanaesta je preminula u bolnici.

1/13 Vidi galeriju Masovna pucnjava u Johanesburgu u Južnoj Africi, ubijeno 12 ljudi Foto: Kim Ludbrook/EPA

Policija traga za napadačima i za sada niko nije uhapšen.

Motiv pucnjave još nije jasan.

U Južnoj Africi je nedavno bilo nekoliko masovnih pucnjava, uključujući dve u decembru u kojima je ukupno poginulo više od 20 ljudi. U jednom od njih je učestvovalo više strelaca.

Pucnjave se ponekad povezuju sa ilegalnim rudarskim bandama koje deluju u Johanesburgu i okolini. Klivlend je predgrađe povezano sa ilegalnim rudarskim aktivnostima.