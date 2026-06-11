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Zamislite da uplatite let iz Pariza za Firencu, avion sleti tačno na vreme bez minuta kašnjenja, a onda na traci za prtljag doživite šok života. Upravo to se dogodilo grupi od oko 140 putnika kompanije "Er Frans", koji su u italijansku prestonicu kulture stigli veoma "lagano" – ali bukvalno, jer u avion nije utovaren nijedan jedini komad njihovog uredno čekiranog prtljaga!

Ništa sumnjivo se nije dešavalo tokom leta u ponedeljak, a putnici su tek nakon sletanja u Firencu i sat vremena uzaludnog čekanja pored trake shvatili da nešto ozbiljno nije u redu. Usledilo je zvanično obaveštenje koje ih je ostavilo u neverici: avion je iz Grada svetlosti poleteo i stigao potpuno praznog prtljažnog prostora.

Dok se besni putnici pitaju kako je moguće da niko u Parizu ne unese kofere, izvori sa aerodroma u Firenci ukazuju na to da razlog nije lenjost aerodromskih radnika, već čista fizika i bezbednost. Naime, aerodrom "Amerigo Vespući" poznat je po tome što ima jednu od najkraćih pista među glavnim gradskim aerodromima u Italiji, dužine nešto manje od 1.700 metara.

Zbog činjenice da se ova pista nalazi unutar gusto izgrađenog urbanog područja i u specifičnom okruženju, piloti se često suočavaju sa ozbiljnim operativnim ograničenjima. Kada se poklope nepovoljni vremenski uslovi, težina aviona postaje ključni faktor za bezbedan prilaz i sletanje. Kako se tvrdi, u Parizu je doneta hitna odluka da se koferi uopšte ne utovare, kako bi se maksimalno smanjila ukupna težina aviona i omogućilo sigurno spuštanje na kratku italijansku pistu.

Kompanija "Er Frans" se za sada nije zvanično oglasila povodom ovog nesvakidašnjeg incidenta, dok je 140 putnika prepušteno čekanju da njihove stvari stignu nekim drugim, verovatno kopnenim putem. Lekcija za sledeći put – kada letite za Firencu, sve najvažnije stvari spakujte u ručni prtljag!