Vojna akcija na granici Pakistana i Avganistana, Islamabad objavio da su ubijeni ekstremisti, talibani u Kabulu tvrde da su ubijeni civili
OBJAVA MINISTRA VLADE U ISLAMABADU
PAKISTAN: VOJSKA UBILA 26 EKSTREMISTA NA GRANICI S AVGANISTANOM Talibanske vlasti u Kabulu tvrde da su ubijeni civili, većinom deca
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Pakistanska vojska napala je skrovišta militanata duž granice s Avganistanom, ubivši najmanje 26 ekstremista.
To je danas izjavio ministar informisanja Pakistana Atalah Tarar.
Talibanske vlasti u Kabulu ranije su saopštile da je u napadima u tri provincije ubijeno 13 civila, uključujući 11 dece, prenosi Rojters.
(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)
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