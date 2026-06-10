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Pakistanska vojska napala je skrovišta militanata duž granice s Avganistanom, ubivši najmanje 26 ekstremista.

To je danas izjavio ministar informisanja Pakistana Atalah Tarar.

Talibanske vlasti u Kabulu ranije su saopštile da je u napadima u tri provincije ubijeno 13 civila, uključujući 11 dece, prenosi Rojters.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

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