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Izraelskom ministar finansija Bezalelu Smotriču zabranjen je ulazak u Francusku, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova koje je kao razlog navelo da Smotrič, figura ekstremne desnice u Izraelu "promoviše aneksiju Zapadne obale".

"Smotrič aktivno promoviše aneksiju Zapadne obale, stvaranje novih naselja na Zapadnoj obali i ekonomski kolaps Palestinske uprave, a to je politika koju ogromna većina međunarodne zajednice, čvrsto posvećena rešenju o dve države, ne može da prihvati", napisao jeu utorak uveče na društvenoj mreži Iks (X) šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro.

Francusko Ministarstvo ministarstvo spoljnih poslova navelo je da "nasilni ekstremistički doseljenici, uz podršku svojih pristalica, nastavljaju da sprovode napade na Palestince i krše njihova ljudska prava".

"Pribegavaju nasilju da bi raselili Palestince, uništili njihovu imovinu i nastavili nezakonite aktivnosti naseljavanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su "predugo nasilni doseljenici delovali gotovo nekažnjeno dok se širenje naselja i uspostavljanje isturenih položaja nastavljaju uz podršku i pomoć izraelske vlade".

"U nekim slučajevima, doseljenici čine nasilje pod zaštitom izraelskih snaga bezbednosti. Ostajemo spremni da preduzmemo dalje mere ako izraelska vlada brzo ne reaguje kako bi rešila situaciju na terenu", navodi se u saopštenju.

Zabranu Smotriču uveli su i Velika Britanija, Kanada, Australija, Novi Zeland i Norveška kao deo novih sankcija protiv onih koji su "odgovorni za intenziviranje aktivnosti naseljavanja i nasilja na Zapadnoj obali".

Francuska je 23. maja uvela zabranu ulaska izraelskom ministru bezbednosti Itamaru Ben-Gviru jer je vređao i ponižavao uhapšene aktiviste međunarodne Humanitarne flotile "Sumud" za Pojas Gaze, koju je na Sredozemnom moru zaustavila Ratna mornarica Izraela.

Izraelski ministar, član ultranacionalističke stranke, je aktiviste, među kojima su bili i državljani Francuske, vređao dok su klečali vezanih ruku.