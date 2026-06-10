ŽESTOK NAPAD U CRNOM MORU! Ukrajinci osakatili rusku naftnu grdosiju na ključnim sistemima, Putinova "flota u senci" pretrpela brutalan udarac!
Jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga napale su u Crnom moru ruski tanker „Vest Horajzon“, koji se povezuje sa takozvanom "flotom u senci". Prema navodima, brod je oštećen, pri čemu su pogođeni sistem kormila i pogonski sistem broda.
Tanker „Vest Horajzon“ navodno se koristi za transport nafte i naftnih derivata uz zaobilaženje međunarodnih sankcija i ograničenja.
Ukrajinski napadi na više ciljeva tokom noći
Istovremeno, tokom noći 10. juna, ukrajinske snage izvele su napade i na više ciljeva u Rusiji.
U Čuvaškoj Republici pogođen je pogon VNIIR-Progres u Čeboksarima, pri čemu je, prema tvrdnjama ukrajinske strane, izbio požar u objektu.
Fabrika je važan proizvođač navigacione opreme koja se koristi u precizno vođenom naoružanju.
U Samari je pogođena rafinerija nafte Kujbišev, gde je takođe prijavljen požar. Reč je o jednom od većih postrojenja u okviru samarske industrijske grupe, koje proizvodi goriva i druge naftne derivate.
Dodatno, ukrajinski Generalštab je saopštio da je izvršeno izviđanje i procena štete na arsenalu u blizini Boljšoj Ižore u Lenjingradskoj oblasti, koji je ranije pogođen, pri čemu su, prema tim navodima, uništena skladišta municije i zabeležene sekundarne detonacije.
Prema ukrajinskim izvorima, u pojedinim napadima korišćene su rakete FP-5 "Flamingo", uključujući i udar na objekte udaljene više od 900 kilometara od linije fronta.
Takođe je navedeno da je predsednik Volodimir Zelenski potvrdio napad na fabriku u Čeboksarima koja proizvodi komponente za dronove i raketne sisteme.
(Kurir.rs/Ukrinform/Foto:Ilustracija)