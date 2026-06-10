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Teheran "preispituje" pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u svetlu američkih udara na Iran sinoć, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei, kako je citirala Iranska studentska novinska mreža (SNN).

Bagaei je optužio SAD i Izrael za "ponovljena kršenja primirja" i rekao da se diplomatija ne može "odvijati u vakuumu", dodajući da je "minimalno okruženje u kojem diplomatija može da funkcioniše" neophodno za napredak pregovora.

- Nažalost, Sjedinjene Države potkopavaju ovaj proces kontradiktornim porukama, čestim promenama svojih stavova i zahteva, kao i ponovljenim kršenjima primirja - rekao je on, dodajući da je Izrael takođe pokazao lošu veru ponovljenim udarima na Liban.

U poslednjoj razmeni vatre, Iran je sinoć saopštio da je pokrenuo odmazdne udare na američke mete u regionu nakon što je bio pod vatrom SAD.

Američka vojska je saopštila da je završila udare na Iran za koje je rekla da su bili odgovor na obaranje vojnog helikoptera Apača.

Pezeškijan: Teheran i Vašington moraju da prevaziđu "ovo stanje ni rata ni mira"

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je da Teheran i Vašington moraju da prevaziđu "ovo stanje ni rata ni mira", objavila je poluzvanična državna novinska agencija Mehr.

Predsednik je rekao da je bivši vrhovni vođa Ali Hamnei "više puta naglašavao da pitanje 'ni rata ni mira' mora biti rešeno", sugerišući da je jedini način da se prevaziđe trenutna faza pregovori.

1/13 Vidi galeriju Predsednik Irana, Masud Pezeškijan Foto: AP Maxim Shemetov, AP Pamela Smith, EPA Alexander Nemenov Pool

"Ako želimo da prevaziđemo ovo stanje ni rata ni mira, šta treba da uradimo? Ako ne započnemo dijalog, šta je onda alternativa?", rekao je Pezeškijan. "Na toj osnovi je vođa dozvolio da se razgovori nastave, a u završnoj fazi njegovo uputstvo je bilo: 'Idite i rešite problem'".

Od prekida vatre između SAD i Irana 8. aprila, Teheran je više puta optuživao Izrael i Sjedinjene Države da narušavaju primirje vojnom akcijom.

SAD su izvodile napade na iranske mete čak i dok su indirektni pregovori trajali. Izrael je, u međuvremenu, pokrenuo hiljade udara u Libanu, uprkos ograničenjima koja je nametnulo primirje.