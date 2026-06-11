Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se na izborima koji bi trebalo da budu u oktobru, kandidovati za još jedan mandat, saopštila je danas njegova stranka Likud.

Predstojeći izbori biće prvi od napada palestinskog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine koji je pokazao nespremnost državnog aparata Izraela i pokrenuo izraelsku ofanzivu na Pojas Gaze.

Netanjahu je imao buran sadašnji mandat predvodeći najizrazitije desničarsku koaliciju u istoriji Izraela. Bilo je protesta potiv njega i pre ratova koje je pokrenuo u Gazi, Libanu i Iranu.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Nekoliko anketa predviđa da njegova koalicija neće uspeti da obezbedi većinu na izborima. Po istraživanju Izraelskog instituta za demokratiju od 9. juna, 61 odsto anketiranih smatra da Netanjahu ne bi trebalo ni da se kandiduje.

S druge strane, ankete pokazuju da potencijalna opoziciona koalicija ne bi dobila parlamentarnu većinu, osim ako bi formirala savez sa arapskim strankama, što su neki već isključili.

Ankete kažu: Glasači ga neće

Ipak, ankete u Izraelu, iako uticajne, poznate su po nepouzdanosti i mnogo šta bi se još moglo promeniti do izbora, uključujući pridruživanje ili napuštanje trke novih stranaka i međusobno spajanje, piše danas list "Tajms of Izrael".

Netanjahu je izraelski lider sa najdužim stažom, koji je na vlasti gotovo neprekidno od 2009. godine, a prethodno 1996-1999.

Njegovo vođstvo će biti glavno pitanje na izborima. Mnogi ga smatraju glavnim krivcem za strateške neuspehe koji su prethodili Hamasovom napadu 7. oktobra 2023. godine i optužuju ga za kontroverzno političko ponašanje, korupciju i podrivanje izraelskih demokratskih institucija, piše list.

Ali mnogi drugi su mu pružili čvrstu podršku, hvaleći njegovo držanje tokom rata u Gazi i njegove odnose s predsednikom SAD Donaldom Trampom i drugima na svetskoj sceni.

Tramp se pita

Netanjahu se nije suočio sa izazivačima za vođstvo Likuda i smatra se da ima gotovo potpunu kontrolu nad institucijama i poslanicima vladajuće stranke.

"Tajms of Izrael" prenosi da je Tramp u utorak rekao da je otvoreno pitanje da li Netanjahu (76) želi da nastavi političku karijeru.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Tokom intervjua o ratu u Iranu za američku TV "ABC njuz" Tramp se pitao "da li Bibi (Netanjahu) uopšte želi da nastavi?".

"Ne znam, imao je neverovatnu karijeru", rekao je Tramp i nastavio: "Vrlo brzo ćemo (SAD i Izrael) na ovaj ili onaj način dobiti taj rat (protiv Irana), a znate da je on (Netanjahu) premijer u ratnom vremenu".

Netanjahuova stranka Likud je danas odgovorila Trampu u objavi na mreži X, rekavši da će se Netanjahu "kandidovati na predstojećim izborima i, ako Bog da, pobediće".