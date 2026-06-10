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Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas da će Iran "platiti cenu" zbog odugovlačenja pregovora sa Vašingtonom o postizanju sporazuma, optuživši Teheran da je propustio priliku za dogovor koji bi bio u njegovom interesu.

"Potrošili su previše vremena na razgovore o sporazumu koji bi za njih bio odličan. Sada će morati da plate cenu", napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut soušal.

Donald Tramp Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Claudio Thoma/Keystone, Evan Vucci/AP

Američki predsednik je istovremeno istakao da su iranske pomorske i vazduhoplovne snage pretrpele težak poraz u aktuelnom sukobu.

"Iranska mornarica i ratno vazduhoplovstvo su potpuno poraženi", naveo je Tramp.

Njegove izjave usledile su nakon nove eskalacije sukoba između SAD i Irana. Vašington je prethodno izveo udare na ciljeve duž iranske obale i na ostrvu Kešm, nakon što je oboren američki helikopter Apač u području Ormuskog moreuza, dok je Teheran odgovorio napadima na ciljeve povezane sa SAD u regionu.

Iranske vlasti saopštile su da su njihove snage pogodile više američkih ciljeva kao odgovor na američke napade, dok obe strane iznose različite procene o razmerama nanete štete.

(Kurir.rs/P.V.)

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