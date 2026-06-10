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Ruske obaveštajne službe preko aplikacije Telegram vrbuju maloletne devojke kako bi organizovale ubistva ukrajinskih vojnika, saopštila je ukrajinska Nacionalna policija.

Ukrajinski istražitelji su od početka 2026. godine zvanično dokumentovali već 6 naručenih ubistava organizovanih po ovoj šemi.

Preko aplikacija za upoznavanje ulaze u kontakt sa vojnicima, a zatim ih truju metadonom

Metod koji, prema tvrdnjama ukrajinske policije, koriste ruske službe u ovom obliku hibridnog rata gotovo je uvek isti. Operativci preko društvenih mreža obećavaju devojkama brzu i laku zaradu.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Od njih, među kojima ima i devojaka od svega 17 godina, traži se da preko aplikacija za upoznavanje stupe u kontakt sa pripadnicima ukrajinske vojske. Nakon što zadobiju njihovo poverenje, zadatak im je da vojnike otruju metadonom.

Ruski operativci devojkama obezbeđuju novac za iznajmljivanje stanova, kupovinu alkohola i druge troškove. Sva komunikacija odvija se preko Telegrama, putem kojeg dobijaju i tačne lokacije na kojima su unapred ostavljeni paketi sa otrovom.

Ukrajinska policija potvrdila je 2 konkretna slučaja u kojima je ova šema razotkrivena. U Žitomirskoj oblasti uhapšena je 17-godišnja devojka, dok je u Harkovu sprečen gotovo identičan pokušaj ubistva vojnika.

Šef policije: Roditelji, kontrolišite sa kim se vaša deca dopisuju

Šef Nacionalne policije Ivan Vihivski potvrdio je postojanje ovog modela i uputio javno upozorenje građanima i pripadnicima vojske.

On je pozvao roditelje da pažljivije prate aktivnosti i prepisku svoje dece na aplikacijama za razmenu poruka, dok je vojnicima poručio da budu izuzetno oprezni prilikom upoznavanja nepoznatih osoba preko interneta.

Iz policije navode da ova operacija nosi karakteristike drugih ruskih hibridnih kampanja. Prema njihovim tvrdnjama, organizatori se nalaze na bezbednoj udaljenosti, zadržavaju mogućnost poricanja umešanosti, dok za izvršenje koriste osobe koje često nisu svesne širih posledica svojih postupaka.