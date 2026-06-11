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Rumunija će kao predsedavajuća Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) fokusirati rad na tri prioriteta, među kojima je i podrška proširenju Evropske unije i postepena integracija zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Bukureštu.

Rumunija je danas na samitu SEECP u Sofiji od Bugarske preuzela jednogodišnje predsedavanje ovom organizacijom, koje traje od 1. jula ove do 30. juna naredne godine. Samitom se obeležava i 30 godina od osnivanja ovog regionalnog foruma.

Prema saopštenju ministarstva, prvi prioritet je podrška proširenju EU i postepena integracija učesnica u zajedničko tržište, kao i jačanje uticaja regiona u evropskim institucijama.

Ostali prioriteti

Drugi prioritet odnosi se na jačanje otpornosti na hibridne i sajber pretnje, dezinformacije, kao i reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa i vanrednih zdravstvenih situacija.

Treći prioritet je jačanje privrednog razvoja kroz energetsko, saobraćajno i digitalno povezivanje, kao i sprovođenje strategije Jugoistočne Evrope 2030 i zelene agende za Zapadni Balkan.

Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Toju izjavila je u Sofiji da će predsedavanje SEECP biti prilika da se ubrzaju strateški projekti povezivanja regiona sa Evropskom unijom.