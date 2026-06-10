Tramp je naveo da je razlog moguće nove eskalacije, kako je rekao, “odugovlačenje” Teherana u pregovorima i “pritiskanje SAD”.
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AMERIKA RAZMATRA NAPADE NA IRANSKE ELEKTRANE I MOSTOVE! Evo šta je Tramp upravo izjavio (VIDEO)
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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za Foks njuz da se Sjedinjene Američke Države približavaju odluci o novim udarima na Iran, koji bi mogli da obuhvate elektrane i mostove.
Tramp je naveo da je razlog moguće nove eskalacije, kako je rekao, “odugovlačenje” Teherana u pregovorima i “pritiskanje Sjedinjenih Država”.
Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, nakon niza uzajamnih udara u regionu i incidenata u oblasti Ormuskog moreuza.
Američki predsednik je prethodno više puta poručivao da bi Iran “morao da plati cenu”, kao i da bi SAD mogle da gađaju ključnu infrastrukturu ukoliko dođe do daljeg zaoštravanja.
(Kurir.rs/Fox News/P.V.)
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