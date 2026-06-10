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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je za Foks njuz da se Sjedinjene Američke Države približavaju odluci o novim udarima na Iran, koji bi mogli da obuhvate elektrane i mostove.

Tramp je naveo da je razlog moguće nove eskalacije, kako je rekao, “odugovlačenje” Teherana u pregovorima i “pritiskanje Sjedinjenih Država”.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, nakon niza uzajamnih udara u regionu i incidenata u oblasti Ormuskog moreuza.