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Američki predsednik Donald Tramp nastavlja sa nizom objava povodom sukoba sa Iranom na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U svojoj najnovijoj poruci, poslatoj samo nekoliko sati nakon masovnih iranskih odmazdnih udara na američke ciljeve na Bliskom istoku, Tramp je proglasio punu efikasnost američke pomorske blokade iranskih luka.

"Lažni mediji odbijaju da izveštavaju koliko je EFIKASNA američka pomorska BLOKADA, najuspešnija blokada u istoriji pomorskog ratovanja. NIŠTA NE PROLAZI osim ako mi to ne želimo. TO JE ČELIČNI ZID!", napisao je američki predsednik.

U nastavku objave, tvrdio je da se Iran suočava sa potpunim ekonomskim i političkim kolapsom zbog američkih pritisaka.

"Iran posluje sa NULOM, ne plaća svoju vojsku, niti bilo koji od svojih računa, i brzo postaje PROPALA NACIJA!", dodao je Tramp, završavajući objavu prilično bizarnom rečenicom: "Mnogo nafte izlazi. Hvala Alahu! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP."

Prethodno objavljeno: "Siledžija sa Bliskog istoka je mrtav"

Ova objava o "čeličnom zidu" usledila je ubrzo nakon što je Tramp prethodno napao Teheran, rekavši da je zemlja "predugo čekala" na sporazum i da će "sada platiti cenu" za to.

U toj prethodnoj poruci, Tramp je ponovio svoje tvrdnje da je iranska vojska u "potpunom i apsolutnom haosu", i tvrdio da iranska mornarica i vazduhoplovstvo "praktično više ne postoje".

"Oni su potpuno poraženi. Iran je samo priča bez dela. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!!!", rekao je Tramp, dodajući da je Teheran previše odlagao postizanje sporazuma koji bi, prema njegovim rečima, bio povoljan za njih.

"Sada će morati da plate cenu!!!", zaključio je tada američki predsednik, ne navodeći dodatne detalje.

Nesklad između Trampovih reči i situacije na terenu

Trampove najnovije trijumfalne izjave o "propaloj naciji" i "čeličnom zidu" dolaze u vreme kada je Bliski istok na ivici opšteg regionalnog rata, što njegove tvrdnje stavlja u potpunu suprotnost sa stvarnom situacijom na terenu.

Podsetimo se da su iranska vojska i njena Revolucionarna garda (IRGC) rano jutros pokazale da su veoma operativne.

Masivni talasi raketa i kamikaze dronova lansirani su na američku vojnu bazu u Jordanu i sedište Pete flote SAD u Bahreinu.

Zbog ovih udara, protivvazdušni sistemi su aktivirani u tri zemlje Persijskog zaliva, a kamere uživo su zabeležile eksplozije i velike bljeskove u blizini američke pomorske baze u Manami.