POJAVIO SE SNIMAK MESTA RUŠENJA VOJNOG HELIKOPTERA U VLASNIŠTVU PAKISTANA: Nema preživelih (VIDEO)
Pakistanski vojni helikopter MI-17 srušio se danas zbog tehničkog kvara u regionu Kašmir, pri čemu je poginulo svo vojno osoblje u helikopteru, saopštila je vojska.
Nesreća se dogodila u blizini Muzafarabada, glavnog grada Kašmira, tokom tekućeg protesta i štrajka na koji je pozvao "Zajednički akcioni komitet Avami", nedavno zabranjeni savez raznih grupa.
Vojska nije navela nikakvu vezu između protesta i nesreće.
"Spasilačke ekipe su odmah stigle na mesto nesreće", saopštila je vojska.
Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu.
U septembru 2025. godine, vojni helikopter na rutinskom letu srušio se na severu Pakistana, pri čemu su poginula dva pilota i tri tehničara u avionu.
Mil Mi-17 je ruski (sovjetski) transportni helikopter koji je razvijen u okviru firme Mil (danas deo Ruske helikopterske industrije).
(Kurir.rs/Beta)