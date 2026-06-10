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Ukrajina testira nov domaći odbrambeni raketni sistem zemlja-vazduh kao moguću zamenu za pet puta skuplji američki sistem Patriot iste namene, pišu ukrajinski mediji.

Prvi test novog presretača raketa FP-7.x je prošle nedelje bio je "prilično uspešan", naveo je ukrajinski proizvođač "Fajer point".

Ta firma bi već od avgusta proizvodila po tri rakete dnevno, ali bi bile uskladištene dok ne stignu uvozne komponente koje se očekuju tek iduće godine.

Ukrajinski i drugi evropski zvaničnici kažu da je kompanija "Fajer point" pregovarala sa nemačkom kompanijom Hensoldt i francuskom Thales o radarima, sa italijanskpm Leonardo o sa sistemima za praćenje ciljeva i sa norveškom firmom Kongsberg o tehnologijama za komandovanje i kontrolu.

1/5 Vidi galeriju Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Sličnosti razlike sa američkim sistemom Patriot

Tehnički, FP-7.x bi trebalo da se približi mogućnostima sistema Patriot.

Prema "Fajer Pointu", raketa je sposobna da deluje na visinama do 25 kilometara, slično američkom sistemu. Takođe bi trebalo da ima dovoljnu brzinu za presretanje balističkih raketa.

Međutim, postoje važne razlike između dva sistema.

Patriot koristi visokoprecizno navođenje putem moćnih zemaljskih radara.

Ukrajinska raketa takođe koristi radarsko navođenje, ali u završnoj fazi leta prelazi na infracrveno samonavođenje na osnovu "termičkog potpisa" cilja.

Termalno navođenje se generalno smatra manje efikasnim od radarskog navođenja zbog mogućnosti korišćenja termičkih mamaca i elektronskih protivmera.

U intervjuu za britanski Fajnenšel Tajms Tom Karako, stručnjak za protivraketnu odbranu u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, napomenuo je da bi FP-7.x mogao da dopuni ukrajinski arsenal protiv-vazduhoplovne odbrane koji uključuje starije sovjetske sisteme, američke rakete Hok i moderne nemačke presretače IRIS-T.

Međutim, malo je verovatno da će novi sistem postati potpuna zamena za naprednije sisteme poput Patriota.

Po njegovom mišljenju, za odbranu od celog spektra pretnji moraju se koristiti različite vrste oružja. Stoga je prikladnije posmatrati novi ukrajinski razvoj kao dodatak sistemu Patriot, a ne kao njegovog direktnog naslednika.

"Fajer Point" je više puta iznenadio posmatrače, a još prošle godine mnogi su sumnjali u plan te kompanije da stvori jeftine krstareće rakete.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Međutim, ona je demonstrirala uspeh s dronom dugog dometa FP-1, koji je korišćen za napade na ruske rafinerije nafte, čak i na ratni brod u blizini Sankt Peterburga.

Sistem srednjeg dometa FP-2 se takođe aktivno koristi napadajući rusku logistiku na okupiranim teritorijama Ukrajine.

Stručnjaci napominju da to oružje nije posebno prikriveno, ali efikasno iskorišćava nedostatke ruske radarske mreže. Zato mnogi sada obraćaju veću pažnju na novi projekat protivraketne odbrane.

Po rečima konsultanta za odbranu Marka Langea, glavna teškoća u stvaranju antibalističkih raketa je u tome što ih je veoma teško testirati. Dovođenje takvih sistema do potrebnog nivoa zahteva godine inženjerskog rada i veliki broj stvarnih presretanja.

Međutim, Ukrajina je u jedinstvenoj situaciji: stalni ruski balistički napadi istovremeno stvaraju pretnju i pružaju mogućnost za brzo akumuliranje praktičnog iskustva koje se u drugim zemljama obično stiče tek nakon decenija rada sličnih sistema.