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Žalbeni sud u Moskvi potvrdio je kaznu od 8,5 godina zatvora izrečenu nemačkom satiričaru, kiparu i ilustratoru Žaku Tili, odbivši žalbu njegove odbrane, prenela je agencija TASS.

Odluku je doneo tročlani sudski veće, a sudija Vladimir Usov saopštio je da je prvostepena presuda potvrđena u celosti.

1/6 Vidi galeriju Žak Tili protiv Putina Foto: Youtube/WDR aktuell

Tili je ranije u odsustvu proglašen krivim za, kako su ruski sudovi naveli, diskreditaciju Oružanih snaga Rusije i vređanje verskih osećanja kroz svoje karnevalske instalacije i radove prikazane na paradama u Dizeldorfu.

Odbrana je tokom postupka tvrdila da tokom istrage nije sprovedeno psihijatrijsko veštačenje i tražila oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza, ali je sud žalbu odbio.

Tili je ranije izjavio da smatra da je ceo proces “apsurdan” i da presuda neće uticati na njegov satirični rad, kao i da rusko pravosuđe nije imalo direktan kontakt s njim tokom postupka.