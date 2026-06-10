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Iranska državna televizija i Revolucionarna garda (IRGC) saopštili su da je oboren američki bespilotni avion tipa General Atomics MQ-9 Riper iznad oblasti Džam u provinciji Bušehr, prenela je Al Džazira.

Prema navodima iranskih medija, dron je pogođen vatrom protivvazdušne odbrane IRGC-a, a zatim se srušio u južnom Iranu, u blizini obale Persijskog zaliva.

Državna televizija je emitovala snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak obaranja i ostatke letelice, navodeći da je incident deo šireg odgovora na američke vojne aktivnosti u regionu.