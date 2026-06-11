Slušaj vest

Policija istražuje ubistvo muškarca u Sautholu, zapadnom Londonu, i uhapsila je sedam osoba zbog sumnje da su umešani. Žrtva, muškarac u dvadesetim godinama, preminuo je od ubodne rane.

Londonska služba hitne pomoći pozvana je na mesto uboda u 00:41 u sredu ujutru. Policajci i paramedici su na licu mesta pronašli dvojicu povređenih muškaraca.

Uprkos naporima službi hitne pomoći, jedan od muškaraca, koji je zadobio ubodnu ranu, proglašen je mrtvim na licu mesta. U toku je potraga kako bi se njegova porodica obavestila o tragičnom ishodu.