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Najmanje 11 osoba poginulo je u izraelskim napadima na grad Tir u utorak u Libanu, saopštile su jutros libanske vlasti na društvenim mrežama.

U Tiru, oko 20 kilometara od izraelske granice, stanovnici su masovno pobegli iz grada nakon što je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju.

Izraelske vlasti su u ponedeljak saopštile da neće gađati Iran, ali da zadržavaju pravo da gađaju jug Libana i položaje pokreta Hezbolah koji ima iransku podršku.

1/15 Vidi galeriju Izrael Liban Foto: AP/Hussein Malla, EPA/Wael Hamzeh, AP/Hassan Ammar, EPA str, AP/Baz Ratner

Hezbolah i dalje odbacuje prekid vatre između Libana i Izraela i u utorak je preuzeo odgovornost za nove napade na izraelske snage u južnom delu Libanu.

Teheran zahteva da sporazum sa Vašingtonom o okončanju rata na Bliskom istoku uključuje prekid neprijateljstava na libanskom frontu.