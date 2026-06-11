BUKTI PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: Tir u krvi i plamenu, Hezbolah ne odustaje od rata, Teheran ucenjuje Belu kuću!
Najmanje 11 osoba poginulo je u izraelskim napadima na grad Tir u utorak u Libanu, saopštile su jutros libanske vlasti na društvenim mrežama.
U Tiru, oko 20 kilometara od izraelske granice, stanovnici su masovno pobegli iz grada nakon što je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju.
Izraelske vlasti su u ponedeljak saopštile da neće gađati Iran, ali da zadržavaju pravo da gađaju jug Libana i položaje pokreta Hezbolah koji ima iransku podršku.
Hezbolah i dalje odbacuje prekid vatre između Libana i Izraela i u utorak je preuzeo odgovornost za nove napade na izraelske snage u južnom delu Libanu.
Teheran zahteva da sporazum sa Vašingtonom o okončanju rata na Bliskom istoku uključuje prekid neprijateljstava na libanskom frontu.
(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)