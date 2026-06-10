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Četiri osobe, uključujući troje rođaka, ubijene su u stravičnoj porodičnoj masovnoj pucnjavi u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštile su lokalne vlasti.

Pucnjava je prijavljena u jednoj kući u Livoniji, mestu udaljenom oko 30 kilometara od Detroita, u utorak oko 17.35 časova po lokalnom vremenu.

Kada je policija stigla na lice mesta, osumnjičeni muškarac je sam izašao iz kuće sa podignutim rukama i policajcima odmah priznao da je pucao u članove svoje porodice.

Zločin u kući i dvorištu

Američki policajci su ušli u objekat i u jednoj od spavaćih soba pronašli tela dvoje ubijenih odraslih ljudi. Ubrzo nakon toga, još dve odrasle žrtve pronađene su mrtve u dvorištu iza kuće.

Tri žrtve su bile u srodstvu sa osumnjičenim, dok je četvrta žrtva bila u emotivnoj vezi sa jednim od ubijenih članova porodice, potvrdila je policija.

Osumnjičeni odmah uhapšen

Ubica je odmah priveden i nalazi se u pritvoru, a policija je naglasila da više ne postoji nikakva opasnost po javnost.