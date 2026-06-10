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Najmanje sedam osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kada je vozač autobusa (27) zaspao za volanom i udario u zid.

Prema pisanju lista Haber, nesreća se dogodila u ulici Јašar Dogu, u naselju Јenidogan u centralnom delu Јuregira.

Pošto јe vozilo zaustavljeno, povređeni putnici su izašli i legli na zemlju.

Ubrzo nakon toga, povređeni su odvezeni u bolnicu kolima hitne pomoći koјa su požurila na lice mesta.

Snimak sa bezbednosne kamere autobusa zabeležio јe trenutak kako vozač spava za volanom, gubi kontrolu nad vozilom i udara u zid.

Vozač autobusa јe nakon nesreće uhapšen.

Policija istražuјe incident.

Kurir.rs/Agencije

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