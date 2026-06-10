Pošto јe vozilo zaustavljeno, povređeni putnici su izašli i legli na zemlju.
Snimak sa bezbednosne kamere
TEŽAK UDES U TURSKOJ: Vozač autobusa zaspao za volanom, pa udario u zid! Povređeno najmanje sedam osoba (VIDEO)
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Najmanje sedam osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći u Turskoj kada je vozač autobusa (27) zaspao za volanom i udario u zid.
Prema pisanju lista Haber, nesreća se dogodila u ulici Јašar Dogu, u naselju Јenidogan u centralnom delu Јuregira.
Pošto јe vozilo zaustavljeno, povređeni putnici su izašli i legli na zemlju.
Ubrzo nakon toga, povređeni su odvezeni u bolnicu kolima hitne pomoći koјa su požurila na lice mesta.
Snimak sa bezbednosne kamere autobusa zabeležio јe trenutak kako vozač spava za volanom, gubi kontrolu nad vozilom i udara u zid.
Vozač autobusa јe nakon nesreće uhapšen.
Policija istražuјe incident.
Kurir.rs/Agencije
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