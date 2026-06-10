Zalihe u vojnim skladištima već su na kritično niskom nivou

Zalihe u vojnim skladištima već su na kritično niskom nivou

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Ministar odbrane Bugarske Dimitar Stojanovizjavio je danas da Bugarska više nema mogućnosti da iz svojih vojnih zaliha pruža dodatnu pomoć Ukrajini.

"Nemamo više šta da damo", rekao je Stojanov odgovarajući na poslanička pitanja u Odboru za odbranu, navodeći da su zalihe u vojnim skladištima već "na kritično niskom nivou", prenosi agencija BTA.

Na pitanje poslanika da li su partneri u Evropskoj uniji i NATO obavešteni o prekidu pomoći, Stojanov je rekao da takvo obaveštavanje nije sprovedeno jer za to, kako je naveo, ne postoji obaveza.

"Ne smatram da će moja jučerašnja izjava na bilo koji način dovesti do promene stava naših partnera prema Bugarskoj... Bugarska je pouzdan partner i u NATO-u i u Evropskoj uniji. Naši partneri nisu obavešteni, ne treba da budu obavešteni. U krajnjoj liniji, ovo je suverena odluka", naglasio je Stojanov i podsetio da je stranka "Progresivna Bugarska" zastupala taj stav i u predizbornoj kampanji.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

On je ocenio da ta odluka neće uticati na položaj Bugarske u NATO i Evropskoj uniji, kao ni na planove modernizacije oružanih snaga i buduće odbrambene projekte.

Ministar je potvrdio i da u ovom trenutku nema novih zahteva Ukrajine za isporuku naoružanja, kao i da od 8. maja nije stigao nijedan novi zvaničan zahtev za vojnu pomoć iz Kijeva.

Ponovio je da Bugarska ostaje posvećena članstvu u NATO i EU, ali da će odluke o pomoći Ukrajini ubuduće biti ograničene na postojeće kapacitete i zalihe.

Stojanov je najavio da će parlamentu dostaviti izveštaj o dosadašnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, kao i da će biti predstavljen detaljan pregled stanja preostalih vojnih zaliha.