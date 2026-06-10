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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će američke snage izvesti snažne napade na Iran, nakon što su ga novinari u Ovalnom kabinetu zamolili da pojasni svoju raniju izjavu da će zvanični Teheran "morati da plati cenu".

"Pa, napaćemo ih, napašćemo ih vrlo snažno", poručio je Tramp.

Na direktno pitanje novinara da li to znači nastavak bombardovanja, američki predsednik je odgovorio potvrdno, povezujući napade sa nedavnim incidentom u kojem je oboren američki vojni helikopter.

"Da, pa, s obzirom na helikopter, pretpostavljam da imamo pravo na to", izjavio je Tramp, koji je ranije optužio Iran da je pomoću drona srušio helikopter Apač blizu obale Omana.

Juče smo ih snažno pogodili, uradićemo to ponovo

Tramp je potvrdio da su vojne akcije već u toku, iako je u prošlosti često govorio da je glupo najavljivati napade pre nego što se oni zapravo izvedu.

Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan"  Foto: Alex Brandon/AP

"Juče smo ih snažno pogodili i danas ćemo ih ponovo snažno pogoditi, za slučaj da vam je to promaklo ili da niste upalili televizor", rekao je šef Bele kuće.

Poruka Teheranu: Sporazum je spreman, a oni oklevaju

Američki predsednik se osvrnuo i na pregovore o nuklearnom programu, ističući da je sporazum, koji Iranu trajno zabranjuje posedovanje nuklearnog oružja, već u potpunosti ispregovaran.

"Trebalo bi da potpišu svoj dogovor. To je dobar dogovor. Ne znam šta rade. Iran okleva i okleva, ne znam šta rade", zaključio je Tramp.

(Kurir.rs/Index)

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