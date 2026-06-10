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Brutalni neredi, koji su rezultirali paljenjem kuća i javnog prevoza u Belfastu, dolaze kao jedna od poslednjih reakcija javnosti na zločine u Britaniji koje su počinili stranci.

Neredi koji su razorili Belfast izbili su nakon što je 30-godišnji Sudanac u ponedeljak napao 40-godišnjaka kojeg su britanski mediji identifikovali kao Škota Stivena Ogilvieja.

Napad je bio toliko brutalan da je izazvao zgražavanje javnosti jer je napadač navodno pokušao da žrtvi odrubi glavu, a na internetu su objavljeni i užasni snimci zločina.

Belfast zapaljen

Izgrednici su u Belfastu zapalili tri kuće u kojima žive migranti, kao i radnje migranata s Bliskog istoka.

Zapaljeno je i nekoliko vozila.

Britanski ministar za pitanja Severne Irske Hilari Ben rekao je da "nema opravdanja za ovaj tip destrukcije i huliganstva".

Istovremeno su održani i mirni protesti protiv zločinaca na kojima su stanovnici Belfasta tražili povećanje bezbednosti.

Stranac koji je pokušao da ubije 40-godišnjaka dobio je 2023. dozvolu za ostanak u Britaniji tako što je, piše britanski "Telegraph", iskoristio "rupu u zakonu" sistema azila kako bi ušao u zemlju.

1/8 Vidi galeriju Belfast Foto: Peter Morrison/AP

On se najpre preselio iz Sudana u Pariz, zatim se doselio u Dablin te je na kraju stigao u Belfast u februaru 2023. godine.

Takozvana "irska ruta" uključuje migrante koji najpre lete u Dablin, ponekad uz lažnu dokumentaciju, te zatim prelaze bez ograničenja u Severnu Irsku koja je deo Velike Britanije, ali ima režim slobodnog protoka ljudi s Irskom što omogućava slobodan prelazak granice, bez rutinskih migrantskih kontrola.

Britanska vlada rekla je da mu je dopustila status izbeglice i da je u zemlji imao pravo da ostane do 2028. godine.

Kap koja je prelila čašu

Ovi događaji dolaze kao jedna od poslednjih reakcija javnosti na zločine u Britaniji koje su počinili stranci zbog čega raste skepsa većinskog naroda prema migrantima.

Istovremeno, migrantske zajednice tvrde da su one te koje su napadane, i da je pravi uzrok toga porast rasizma u društvu.

U međuodnosu te dve krajnosti čini se da je celokupno društvo na ivici novih potresa.

Pre sedam dana, prenosi dalje Večernji list, u drugom delu Britanije, engleskom gradu Sautemptonu, izbili su neredi nakon što je pripadniku indijskog naroda Sika izrečena doživotna kazna zatvora, uz minimum od 21 godine zatvora koje mora odslužiti, zbog ubistva mladića Henrija Novaka.

Novak je bio belac, a izboden je nožem pet puta. Kada je policija stigla na mesto zločina, optuženi je lažno optužio mladića da ga je rasistički vređao i napao, zbog čega je policija uhapsila izbodenog mladića čije rane policajci nisu videli, a on je ubrzo tragično umro.

To je zgrozilo britansku javnost čiji dobar deo smatra da je policija spremnija da poveruje svakoj optužbi za rasizam i da su policajci sami prestrašeni da ih ne prozovu za rasizam.

Lider opozicione desnice Britaniji Najdžel Faraž zaključio je da država diskriminiše belce i da "životi belaca moraju da vrede".

Svaki takav slučaj dodatno povećava tenzije u čitavoj britanskoj javnosti u kojoj mnogi stanovnici misle da policija i država više štite manjine i migrante, dok su stroži prema belcima, a političari poput Faraža to eksplicitno i govore.

Zašto je Belfast opasniji?

Ali, u Belfastu je situacija još opasnija. Naime, Severna Irska duboko je podeljeno društvo na katolike i protestante, od kojih prvi žele pripojenje Irskoj, dok drugi žele ostanak u UK-u.

Podele na dva dela institucionalizovane su, a dve zajednice praktično žive odvojene jedna od druge.

Foto: Printskrin X

Zbog toga su identitetska pitanja toliko važna.

Ni u ovakvim slučajevima katolici i protestanti ne reaguju na isti način.

Tako se napad dogodio u delu grada u kojem žive katolici, ali huligani koji su palili domove i automobile i sukobili se s policijom dolaze iz protestantskih redova.