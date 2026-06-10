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Muškarac (34) je optužen za pokušaj špijunaže u korist Rusije, saopštilo je švedsko Tužilaštvo. Prema navodima tužioca, on je pokušao da oda informacije "veoma visokog stepena tajnosti" do kojih je došao tokom rada u Oružanim snagama Švedske, a istovremeno se nalazi u pritvoru i zbog sumnje za planiranje ubistva.

Veći deo detalja iz ovog slučaja je strogo poverljiv, a svim uključenim stranama zabranjeno je da iznose informacije u javnost. Tužilac Mats Ljungkvist izjavio je da je reč o izuzetno kompleksnoj istrazi o krivičnom delu koje je teško dokazati.

Putovao u Moskvu da preda tajne podatke

Optuženi muškarac, koji ima prebivalište u regionu Sormland, uhapšen je 4. januara 2026. godine, a tereti se za krivična dela počinjena u okrugu Stokholm.

On je prethodno studirao IT bezbednost, a u periodu od 2018. do 2022. godine bio je angažovan na projektu unutar Oružanih snaga Švedske preko jedne IT konsultantske firme.

"Osumnjičeni je kroz svoj raniji rad u vojsci imao pristup podacima od izuzetno visokog bezbednosnog značaja. Tvrdim da je te informacije pokušao da otkrije tako što je u novembru 2025. godine otputovao u Moskvu, gde se sastao sa predstavnicima ruske obaveštajne i bezbednosne službe", naveo je tužilac Ljungkvist.

Prema optužnici, muškarac je tajne podatke ponudio ruskoj Federalnoj službi bezbednosti (FSB) i vojno-obaveštajnoj službi (GRU). Zauzvrat je od Rusa tražio zaštitu od švedskih vlasti, kao i dobijanje ruskog državljanstva u budućnosti.

Uhođenje stražara pokrenulo lavinu i istragu o ubistvu

Pored špijunaže, ovaj čovek je optužen i za protivpravno proganjanje u periodu od decembra 2025. do januara 2026. godine, a upravo je taj incident bio okidač za celu špijunsku istragu.

Naime, jedan stražar zaposlen u Vojno-obaveštajnoj službi Švedske (FRA) pozvao je policiju i prijavio da ga nepoznata osoba uhodi. Kada je osumnjičeni lociran i ispitan, isplivali su podaci zbog kojih je slučaj hitno predat Bezbednosnoj policiji i specijalnom tužiocu. Optuženi je inače i ranije javno optuživao švedske vlasti za navodni nadzor i kriminalne aktivnosti.