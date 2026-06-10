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IRAN MORA DA PRIJAVI ZALIHE OBOGAĆENOG URANIJUMA: Agencija za atomsku energiju usvojila rezoluciju SAD
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Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) usvoijio je rezoluciju kojom se od Irana zahteva da prijavi koliko poseduje zaliha obogaćenog uranijuma i da omogući inspektorima tog tela Ujedinjenih nacija da ih provere, prenosi Rojters.
Rezoluciju su zajednički podnele Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, a usvojena je sa 21 glasom za, tri protiv, dok je 10 predstavnika bilo uzdržano.
Zemlje koje su se protivile usvajanju rezolucije su Kina, Rusija i Niger. Iranska stalna misija u Beču ocenila je rezoluciju kao političku i neprofesionalnu.
"Iran će zaptiti sopstvena prava uključujući i odgovor na ovu iskvarenu rezoluciju", navodi se u saopštenju misije.
Kurir.rs/Agencije
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