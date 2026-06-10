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Naučnici su otkrili da je hiljadama godina kvasac rastao u crevima zaleđene mumije poznatije kao Oci — ledeni čovek, pa su došli na ideju: da od tog kvasca naprave i hleb.

Ledeni čovek Oci je pre više od 5.300 godina, dakle pre nego što su izgrađene egipatske piramide, šetao Alpima na granici Austrije i Italije. Oci je nakon što je ubijen strelom u leđa ostao zaleđen, sve dok ga dvojica nemačkih planinara nisu otkrila u italijanskom regionu Južni Tirol 1991. godine.

Ocijevi dobro očuvani ostaci tela od tada se čuvaju na minus šest stepeni Celzijusa. To je omogućilo naučnicima da pažljivo prouče "ledenog čoveka", koji pruža retku priliku da se zaviri u život ljudi iz davnina. Za najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Microbiome, tim iz Italije otkrio je da i drevni i savremeni mikrobi ostaju aktivni u zaleđenom telu.

1/5 Vidi galeriju Napravljen hleb od kvasca pronađenog u mumiji Foto: SOUTH TYROL MUSEUM OF ARCHAEOLOGY/EURAC/MARCO SAMADELLI HANDOUT/SOUTH TYROL MUSEUM OF ARCHAEOLOG, Marco Samadelli, Gregor Staschitz/South Tyrol Museum of Archaeology (Südtiroler Archäologiemuseum)/EURAC

Glavni autor studije Mohamed Sarhan iz Instituta u Bolzanu nije očekivao da će da pronađu kvasac u crevima ove mumije.

- Telo Ledenog čoveka sadrži žive organizme koji metabolički funkcionišu i aktivno reaguju na okolinu. Hladno-adaptirani kvasci rastu. Određene bakterije kolonizovale su tkiva i opstale decenijama. Mumija je, u vrlo realnom smislu, živi biološki interfejs, što je mesto susreta drevnog sveta i sadašnjosti - pojasnio je naučnik za AFP.

Naučnici su otkrili četiri različita kvasca sposobna da prežive ispod nule u Ocijevim crevima, na koži i u "braonkastoj" vodi koja se otopila sa njegovog tela. Genetska analiza pokazala je da je DNK oštećenje vrlo slično onome kod originalnih mikroba u njegovim crevima, što sugeriše da je kvasac ušao u telo ubrzo nakon smrti.

Vrlo dobar kiseli hleb od reprodukovanog "Ocijevog kvasca"

Naučnici su zatim reprodukovali kvasac u frižideru i pokušali da naprave kiseli hleb.

- Posle tri meseca uspeli smo da dobijemo vrlo dobar kiseli hleb - rekao je Sarhan uz smeh.

Pored toga, kvasac je pokazao sposobnost da razgrađuje fenol — hemikaliju koja je korišćena da se zaustavi rast gljivica u mumiji. Analiza mikrobioma otkrila je i posebnu vrstu crevne bakterije koja je gotovo nestala kod savremenih ljudi, ali se i dalje nalazi kod nekih plemena u Africi i Južnoj Americi, kao i u drevnim uzorcima iz rudnika soli u Austriji.

Studija je zaključila da Oci nije "biološki zamrznuta vremenska kapsula", već složen ekosistem. Ranija istraživanja pokazala su da je poslednji Ocijev obrok uključivao meso jelena i koze, kao i pšenicu. Preminuo je u dobi od oko 45 godina, u dobrom fizičkom stanju, noseći bakarnu sekiru, luk, strele i bodež.