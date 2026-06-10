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Američka vojska je priznala da je napala tanker za naftu u Omanskom zalivu i onesposobila brod, što je navelo Indiju da uloži snažan protest Vašingtonu.

Tri indijska člana posade se i dalje vode kao nestali.

Prema saopštenju američke vojske, američke snage su ispalile preciznu municiju u mašinski prostor tankera, onesposobivši plovilo. Napad, tvrdi američka vojska, izvršen je nakon što posada nije poslušala uputstva američkih snaga i prekršila američku blokadu iranske nafte.

Tanker pod zastavom Palaua

Hemijski i naftni tanker „Setebelo“, koji plovi pod zastavom Palaua, prijavio je požar u mašinskoj sobi 20 nautičkih milja severoistočno od omanske luke Sohar, saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanska firma za pomorsku bezbednost Ambri ranije je saopštila da je požar na tankeru verovatno rezultat američkih operacija blokade iranskih luka. Još jedan neimenovani bezbednosni izvor rekao je za Rojters da je brod verovatno pogođen američkom raketom.

Nestala tri indijska mornara

Prema ranijim informacijama, na brodu je bilo 24 indijska mornara od ukupno 28 članova posade. Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je nakon napada spašen 21 član posade, dok se tri indijska člana posade i dalje vode kao nestali.

Indija je osudila napad na komercijalni brod kod obale Omana. „Naša ambasada u Omanu pažljivo prati situaciju i aktivno koordinira sa omanskim vlastima u operaciji potrage i spasavanja“, saopštilo je indijsko ministarstvo spoljnih poslova.

Prema izvorima agencije Rojters, Indija je pozvala zamenika šefa američke misije u Delhiju kako bi uložila „najoštriji protest“.